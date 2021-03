Il Principe Cerca Moglie 3 è già in lavorazione, secondo quanto riferito dalla star della serie, Eddie Murphy, in una nuova intervista.

Il Principe Cerca Moglie 3 – le dichiarazioni di Eddie Murphy

Il celebre attore comico ha fatto un’intervista con con Kelly e Ryan di Live! per parlare delle prospettive future del franchise. Nessuno si aspettava l’uscita di Il Principe Cerca Figlio (qui la nostra recensione), ma Amazon ha fatto la scelta popolare di riproporre il film attraverso il sequel. Eddie Murphy sembra avere già in mente delle idee per Il Principe Cerca Moglie 3, ma sembra anche che dovrà passare ancora molto, molto tempo prima di poterlo vedere.

L’attore è piuttosto gioviale durante l’intervista, ironico e scherzoso come sempre, ma le sue dichiarazioni potrebbero avere un fondo di verità:

“Ho un’idea per Il Principe Cerca Moglie 3, ma non ci sarà prima di 16 anni. Devo avere 75 anni per farlo, non devono farmi sembrare un uomo di 75 anni, ma devo averne davvero 75“.

I superfan come Kevin Smith hanno adorato il film. Durante l’episodio più recente di Fatman Beyond, il regista ha parlato di quanto gli è piaciuto Il Principe Cerca Figlio, sottolineando il fatto che abbia apprezzato i richiami al primo, storico film della serie:

“Mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto moltissimo. È stato un weekend fantastico per guardare me**a da giovedì sera con WandaVision, ma Il Principe Cerca Figlio è stato il mio venerdì sera con mia moglie e il mio Dio, mi sono divertito tantissimo. Non so cosa cercassero gli altri nel film, ma ero totalmente soddisfatto, una vera festa dell’amore.

Sai che ho riconosciuto uno spirito affine in Il Principe Cerca Figlio. Detto questo, mi ha soddisfatto su ogni fo**uto livello”.

Il Principe Cerca Figlio è già disponibile per la visione in streaming, senza ulteriori costi aggiuntivi, su Amazon Prime Video.

