Stando alle ultime informazioni riportate in rete, due nuovi personaggi stanno per aggiungersi a The Witcher 2, e sono emersi anche i nomi dei due attori che li interpreteranno. Nessuno dei due casting è stato ufficialmente confermato al momento della stesura di questo articolo, quindi i fan della serie vorranno tenere a mente queste informazioni fino a quando Netflix non rivelerà di più nei prossimi mesi.

The Witcher 2 – le due nuove aggiunte al cast della serie originale Netflix

Sembra che The Witcher 2 di Netflix includerà due nuovi generali nilfgaardiani: il generale Hake e il generale Gerhen. Redanian Intelligence riporta che i due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Jo Mariott e Darius James.

Redanian Intelligence sembra essere sicura che Mariott interpreti Hake, anche se le informazioni sembrano meno certe per quanto riguarda James. Anche se l’attore farà parte della nuova stagione, è possibile che James interpreti un ruolo diverso.

Jo Mariott è già apparsa in progetti come Torchwood, Monuments Men e In The Name of Ben Hur. Darius James è noto soprattutto per le produzioni teatrali a cui ha preso parte nel Regno Unito. I due attori sono stati visti insieme sul set, ma resta da vedere se questo significa che interpreteranno i generali nilfgaardiani.

C’è molta attesa per The Witcher 2. La stagione di debutto della serie si è rivelata un enorme successo per Netflix quando è uscita alla fine del 2019 (qui la mia recensione). La popolarità dello spettacolo ha persino portato a un nuovo interesse per i libri e i videogiochi che lo hanno ispirato. Purtroppo c’è una lunga attesa tra le stagioni, anche a causa della pandemia di coronavirus. Tuttavia, sembra che le riprese della seconda stagione siano quasi terminate e i fan avranno probabilmente la possibilità di vederla quest’anno.

Ma mentre l’attesa tra le stagioni è straziante per alcuni fan, ci saranno molti più contenuti basati sul franchise in futuro! Il successo della prima stagione ha portato Netflix ad annunciare due ulteriori progetti basati su The Witcher: un film prequel intitolato Nightmare of the Wolf e una serie chiamata Blood Origin. Lo sviluppatore CD Projekt Red ha anche rinnovato la licenza per creare nuovi videogiochi basati sulla serie ed è in arrivo a maggio una nuova serie di fumetti targata Dark Horse.

