Boruto: Naruto Next Generations ha riscosso molto successo sui social media ultimamente grazie in parte all’animazione sbalorditiva che caratterizza l’arco narrativo corrente, e sembra che sia trapelata in rete la sinossi di Boruto 192. Kawaki come personaggio è ancora un grande mistero per Boruto e gli altri membri del Team 7, e i ninja non sono ancora sicuri di potersi fidare di questo membro dell’Organizzazione Kara che ha reso nota la sua presenza nelle ultime puntate.

L’anime sta continuando a esplorare il personaggio di Kawaki e il suo passato, analizzando i primi giorni nell’Organizzazione Kara che lo hanno visto indottrinato una volta che Jigen ha deciso di portare il talentuoso giovane ninja nell’ovile. Ritenendo che Kawaki fosse un contenitore degno a seguito di una catastrofica battaglia contro il membro di Kara Garou, in cui Kawaki aveva fatto saltare la mandibola dell’antagonista, è chiaro che, anche all’inizio della sua storia, l’antieroe potesse contare sul suo enorme potere.

Boruto 192 – la sinossi dell’episodio

ATTENZIONE PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 192.

Il riassunto di Boruto 192 emerso di recente online rivela quali saranno i principali argomenti trattati nell’episodio:

“Naruto ha trasferito il corpo di Kawaki al villaggio di Konoha. Kawaki sprofonda nell’incoscienza, ma un incubo della sua infanzia lo tormenta. Kawaki una volta stava lottando per sopravvivere dopo essere stato duramente picchiato da suo padre, ma un giorno una persona è apparsa di fronte a lui. Quella persona è Jigen, il leader di Kara. Questo incontro fa provare a Kawki ancora più sofferenza“.

Il creatore del franchise, Masashi Kishimoto, è recentemente tornato come scrittore per il manga. L’Organizzazione Kara ha subito dei cambiamenti a seguito dell’ultima battaglia tra Jigen e i ninja più forti del Villaggio Nascosto della Foglia, e gli sviluppi più recenti di Boruto lasciano intendere che Masashi Kishimoto abbia dei grandi progetti per il futuro del suo franchise.

