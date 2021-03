Sin dalla sua anteprima negli anni ’80, il franchise shonen di Dragon Ball di Akira Toriyama ha assunto molte forme, e probabilmente ciò che lo ha reso così noto è stata la serie anime di Dragon Ball Z e, più recentemente,Super.

Ora è stato annunciato che un nuovo sito web ufficiale di Dragon Ball sarà presto online.

A parte la serie principale Super, la serie spin-off di Super Dragon Ball Heroes sta riempiendo il vuoto per coloro che aspettano il grande ritorno di Goku, Vegeta e gli altri guerrieri della serie di Akira Toriyama. Preparandosi a immergersi nel nuovo arco narrativo, la serie animata sta cercando di riportare alcuni vecchi personaggi molto amati del franchise tra cui Cell, Cooler e altri villain che hanno lasciato un segno nella mente dei fan e che hanno tentato più e più volte per eliminare Goku e i suoi amici. Inutile dire che avere un portale che riunisca tutto ciò che riguarda Dragon Ball sarà sicuramente visto come un vantaggio per molti fan dei Saiyan.

L’utente di Twitter DBS Chronicles ha condiviso i dettagli del prossimo sito web che verrà lanciato nel prossimo futuro e che darà ai fan l’opportunità di scoprire tante informazioni provenienti dall’intero franchise creato da Akira Toriyama:

The 'Dragon Ball Official Site' has been announced officially! 🔥

The site will be available in 5 languages. It'll provide all the latest info on Dragon Ball.

Launch date will be announced soon. Look forward to that 👀#DragonBall pic.twitter.com/BeazvD5yEH

— SUPER クロニクル (@DBSChronicles) March 6, 2021