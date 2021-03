Batman: Dying is Easy è un film amatoriale finanziato con successo attraverso la piattaforma Indiegogo.

Il film è diretto da Aaron Schoenke e Sean Schoenke, il team Bat in the Sun, che hanno già realizzato fan film come Predator vs Wolverine e Spider-man vs Darth Maul.

Dying is Easy è interpretato da Kevin Porter nel ruolo del Cavaliere Oscuro, da Aaron Schoenke nella parte di Joker e da Michael Madsen nel ruolo di Bullock.

Il film ha per protagonisti il Cavaliere Oscuro e il Principe Pagliaccio, bloccati in una battaglia di parole che danno uno sguardo in profondità alle loro complesse personalità.

È descritto come una detective story oscura, psicologica, ai confini con l’horror.

Creato da appassionati per appassionati, Batman: Dying is Easy utilizza costumi, set e musiche originali realizzati appositamente per il progetto.

Possiamo guardare il video in apertura.

Batman al cinema e in streaming

Il prossimo film ufficiale sul Cavaliere Oscuro è The Batman di Matt Reeves, la cui uscita nei cinema è al momento prevista per il 4 Marzo 2022.

Il cast include Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Edward Nashton – Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard (il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson), Jayme Lawson (la candidata sindaco Bella Reál) e Barry Keoghan (Stanley Merkel).

Nel frattempo ritroveremo il Custode di Gotham City nel film Zack Snyder’s Justice League, dove è interpretato da Ben Affleck, in uscita il 18 Marzo 2021 in digitale anche in Italia; e nella edizione rimasterizzata di Dawn of Justice, la cui uscita nel nostro Paese non è stata ancora confermata.

In futuro il Cavaliere Oscuro apparirà anche nel film The Flash di Andy Muschietti.

