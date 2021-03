Boruto 190 ha finalmente mostrato ciò che i fan del manga hanno chiesto per oltre un anno, rendendo così felici anche gli spettatori dell’anime. Finalmente, l’anime ha iniziato ad adattare alcuni eventi davvero molto intriganti del manga e il 2021 è stato un buon periodo per il sequel. In questi giorni, al Villaggio Nascosto della Foglia è giunto Kawaki, e si scopre che c’è tanto da scoprire sul questo straordinariamente potente ragazzo.

Boruto 190 – il segreto di Kawaki

ATTENZI0NE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 190.

La rivelazione è arrivata alla fine di Boruto 190. La scena è diventata virale per la sua animazione stellare, e i fan stanno iniziando a cogliere i dettagli più importanti. Alla fine, sono state rivelate alcune informazioni sui poteri sovrannaturali di Kawaki, e si scopre che il ragazzo è stato trasformato in uno strumento scientifico.

Il segreto di Kawaki è stato condiviso da Katasuke una volta che il ninja è stato in grado di dargli un’occhiata. Una rapida occhiata ha confermato che il corpo di Kawaki è stato migliorato con strumenti scientifici che sono molto simili alla mano protesica del Settimo Hokage. Più che temere Kawaki, sembra che Katasuke sia desideroso di imparare come funziona il suo corpo.

Come è stato mostrato ai fan in Boruto 190, Kawaki era naturalmente un comune essere umano, e il suo corpo è ancora in prevalenza così. Gli strumenti ninja non lo hanno quindi trasformato in alcun modo in un cyborg. Per quanto riguarda il motivo per cui Kawaki ha dovuto subire tali modifiche, al momento attuale non sono ancora state fornite informazioni all’interno della serie animata, ma Kawaki è stato chiamato semplicemente “contenitore” fino ad ora. Quindi, per adesso, i fan dell’anime di Boruto possono speculare sul passato di Kawaki finché questo non verrà portato altro alla luce.

