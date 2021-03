Godzilla vs Kong uscirà prossimamente anche in Italia, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il film godrà di merchandising dedicato, tra cui gli immancabili Funko POP! dei mostri giganti protagonisti di questo atto finale del MonsterVerse di Legendary.

Oltre ai POP! di Godzilla e Kong, ad Aprile sarà disponibile anche quello di MechaGodzilla — di cui vi abbiamo già mostrato i primi prodotti a tema.

Il POP! di MechaGodzilla, come rivelato da Sheldonet Toy Store, sarà metallico:

A proposito di Godzilla vs Kong

Adam Wingard (Death Note) dirige Godzilla vs Kong su sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein (Godzilla II: King of the Monsters, Kong: Skull Island) basata su una storia di Terry Rossio (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) e Michael Dougherty & Zach Shields (Godzilla II: King of the Monsters)

Il film inizierà a essere distribuito in tutto il mondo a partire dal 24 Marzo 2021, mentre negli USA è previsto per il 31 Marzo.

Negli Stati Uniti, inoltre, dal 31 Marzo per 31 giorni sarà disponibile anche in streaming sul servizio di video on demand a pagamento HBO Max.

Godzilla vs Kong, il cast e la sinossi

Il cast di Godzilla vs Kong include Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

Warner Bros. Italia descrive così il film:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

