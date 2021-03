Il film di Violet Evergarden vince il “Kyoto Governor’s Award” assegnato durante l’ultima edizione dei Kyoto Digital Amusement Awards.

Violet Evergarden – un altro premio importante per il film

Il governo di Kyoto ha lanciato il Digital Amusement Awards per la prima volta nel 2018, per premiare le opere dei giovani artisti di Kyoto.

Ora, sembra proprio che sia giunto il momento di assegnare questo prestigioso riconoscimento all’ultimo film di Violet Evergarden. La giuria ha deciso di assegnare il premio al film per via della “raffinata tecnica utilizzata dal team di Kyoto Animation, che ha mostrato di possedere un’abilità fuori dal comune per quanto riguarda disegni, composizione e scelta dei colori”.

La giuria si è espressa favorevolmente a favore della storia, sostenendo che una grande produzione può essere ritenuta un successo solo se coadiuvata da una sceneggiatura altrettanto efficace.

Il governo della prefettura di Kyoto terrà una cerimonia di premiazione il 12 marzo 2021. Si potrà assistere all’evento attraverso il Kyoto Content Channel.

Questa, però, non è la prima volta che il film viene elogiato. Violet Evergarden: The Movie ha guadagnato più di 2 miliardi di yen in poco meno di 3 mesi e ha persino vinto il premio TAAF 2021 Anime of the Year.

Violet Evergarden – il franchise

Violet Evergarden è una serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase. Due volumi sono stati pubblicati da Kyoto Animation, sotto l’etichetta KA Esuma Bunko.

Un adattamento anime, sempre prodotto da Kyoto Animation, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone il 10 gennaio 2018.

Viene distribuito in simulcast in tutto il mondo da Netflix a partire dal giorno successivo. L’episodio extra Violet Evergarden: Kitto “Ai” wo Shiru Hi ga Kuru no Darou ha debuttato a Luglio 2018, mentre lo special Violet Evergarden Gaiden: Eternity and the Auto Memory Doll è arrivato in anteprima nei cinema del Giappone a Settembre 2019 ed è disponibile su Netflix dal 2 Aprile 2020.

Questo film ha guadagnato un totale cumulativo di 831 milioni di yen (circa 7,90 milioni di dollari).

