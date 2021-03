Il sito ufficiale di Yo-kai Watch, la nuova serie anime televisiva del franchise Yo-kai Watch, ha pubblicato un nuovo video promozionale e una nuova key visual.

Yo-kai Watch: nuova versione per l’ending dell’anime

Il teaser, che potete guardare all’inizio della pagina, mostra in anteprima le sigle dell’anime, compresa una nuova versione della prima canzone finale dell’anime originale Yo-kai Taisō Dai Ichi.

La cantante Risa Yoshiki e le attrici Etsuko Kozakura e Aya Endo, che interpretano rispettivamente i personaggi Jibanyan e Koma-san, eseguono la nuova versione intitolata: Jibanyan Koma-san Yoshiki Risa.

Questa la nuova key visual:

King Cream Soda ritorna anche per eseguire una nuova versione della prima canzone Gera Gera Pō no Uta.

L’anime debutterà il 9 aprile alle 18:25 JST su sei stazioni affiliate a TV Tokyo. I nuovi episodi andranno in onda il venerdì.

Il nuovo show presenterà Yo-kai unici e alcuni già noti. La commedia sarà anche incentrata sui personaggi principali della serie originale: Keita, il maggiordomo fantasma Whisper e su Yo-kai popolari come Jibanyan e Komasan. I membri del cast originale di questi personaggi ritorneranno per questa nuova serie.

Il primo adattamento animato è stato prodotto dallo studio Oriental Light and Magic e trasmesso su TV Tokyo dall’8 gennaio 2014 al 30 marzo 2018. In Italia la serie animata è stata trasmessa su Cartoon Network dal 5 aprile 2016 al 31 agosto 2018, dove si è interrotta bruscamente all’episodio 101; è stata poi mandata in onda su Boing dal 12 settembre 2016.

Il film Eiga Yo-kai Watch: Forever Friends ha debuttato a dicembre del 2019.

Ricordo che Yo-kai Watch nasce come serie di videogiochi di ruolo sviluppata da Level 5 da cui sono stati tratti sei manga e una serie anime. In Italia la serie animata viene trasmessa su Cartoon Network e su Boing mentre il manga viene pubblicato da Planet Manga.

