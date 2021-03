Deadline ha riportato che l’ultimo film del franchise di Evangelion, Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban), ha stabilito un record per i più alti guadagni IMAX nel giorno di apertura in Giappone, con l’equivalente di ben 800 milioni di Yen, quasi 6 milioni di Euro, in biglietti IMAX.

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time – guadagni da record nel suo primo giorno nei cinema giapponesi

Evangelion 3.0+1.0, quarto e ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion o Evangelion Nuova Edizione Cinematografica, ci ha fatto attendere. Come ben sappiamo il film avrebbe dovuto debuttare lo scorso 27 Giugno 2020 ma a causa della pandemia in atto è stato rinviato dentro e fuori il Giappone.

Il giorno del suo tanto atteso debutto, l’8 marzo, il film ha raggiunto cifre record che lo hanno piazzato in testa alla classifica dei film più remunerativi del franchise. Il film di Evangelion 3.0+1.0 ha venduto 539.623 biglietti per 802.774.200 yen nel suo primo giorno in 466 cinema (circa il 21.7% in più di biglietti) e guadagnato il 23.8% in più di yen rispetto alle cifre registrate dal predecessore del 2012, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Ricordo che i primi tre film della tetralogia, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance ed Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, hanno debuttato rispettivamente nel 2007, 2009 e 2012. In seguito i tre film hanno avuto nuove proiezioni MX4D e 4DX in Giappone, rispettivamente il 4, 11 e 18 dicembre.

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time – tutti i dettagli

Lo staff di Evangelion 3.0+1.0, riunito da Hideaki Anno presso lo studio Khara, include Yusuke Matsui (direzione dell’animazione in computer grafica), Takashi Suzuki (direzione tecnica della computer grafica), Manabu Kobayashi (realizzazione modelli 3D), Syuichi Iseki (animazioni chiave), Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe e Toyonori Yamada (fotografia), Kazuko Kikuchi (colori) e Tatsuya Kushida (fondali).

I precedenti Evangelion in Italia sono usciti grazie a Dynit in DVD e in Blu-ray Disc; la casa editrice ha recentemente annunciato la nuova edizione home video della serie tv e l’uscita al cinema dei film degli Anni 90.

Ricordo infine che Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time avrà una durata di ben 155 minuti quindi sarà il film più lungo del franchise.

