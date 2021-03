Crunchyroll ha annunciato di avere aggiunto al suo palinsesto il lungometraggio animato Yes, No, or Maybe? (Yes ka No ka Hanbun ka) basato sulla serie di light novel BL scritta da Michi Ichiho e disegnata da Lala Takemiya.

Il film è già disponibile e può essere guardato sin d’ora.

Crunchyroll aggiunge Yes, No, or Maybe?, il nuovo anime shounen-ai

Grandi notizie per tutti gli amanti delle romantiche storie shounen-ai! L’anime di Yes, No, or Maybe?, tratto dalla serie di light novel per ragazzi di Michi Ichiho è finalmente sbarcato su Crunchyroll!

La storia dei romanzi segue un giovane e popolare annunciatore televisivo di nome Kei, che mantiene una facciata perfetta nella sua vita professionale, ma in privato maledice tutti quelli che lo circondano come sciocchi incompetenti. Tuttavia, una certa circostanza permette allo scrittore di animazione Ushio Tsuzuki di scoprire il lato più acerbo di Kei.

L’anime è stato proiettato in anteprima in tutto il Giappone come parte del BL FES!!-Boys Love Festival!!- l’11 dicembre, insieme all’adattamento anime del manga per ragazzi Marudase Kintarō (Kintarō Bares it All) di Naomi Guren.

I due protagnosti sono interpretati da Atsushi Abe e Yoshihisa Kawahara, rispettivamente Kei Kunieda e Ushio Tsuzuki.

Per quanto riguarda lo staff, Masahiro Takata (regista di Super Seisyun Brothers) ha diretto il film a Lesprit.

Ayano Ōwada (direttore dell’animazione dell’episodio di Black Butler: Book of Circus) si è occupato del character design e Haruko Nobori (The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods) ha curato il color design. Natsuko Tosugi (Isekai Quartet) e Rika Miyamoto (Smile Pretty Cure!) erano gli art director, mentre Koichi Yokomakura era il direttore della fotografia. Tomoki Hasegawa (NANA) ha composto la musica. Nobuyuki Abe (Kemono Friends) è stato il direttore del suono.

Acquista il primo volume di Sekaiichi Hatsukoi. La storia di Ritsu Onodera