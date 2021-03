Spider-Man è uno dei personaggi più popolari della Marvel ed è chiaro che il suo studio, i Marvel Studios, vogliano continuare a sfruttarlo anche per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

I diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio sono però in mano alla Sony Pictures ma, grazie ad un accordo stipulato (e riconfermato, dopo una breve “distacco”, tempo fa) anche la Marvel può utilizzarlo nel suo universo.

Sembrerebbe che il futuro del personaggio sarà molto grande all’interno del Marvel Cinematic Universe. Un rumor lanciato da That Hashtag Show afferma che i Marvel Studios continueranno ad utilizzare Peter Parker (Tom Holland). in ulteriori film stand-alone in futuro (sempre ovviamente distribuiti da Sony Pictures) che lo vedranno frequentare l’università anziché il liceo.

Ma non sarà il solo tessiragnatele: infatti lo studio ha intenzione di introdurre Miles Morales e affidargli un altro franchise stand-alone. Per la Marvel il personaggio di Miles è “di grande interesse” e potrebbe diventare un elemento fondamentale per gli Young Avengers.

Il sito afferma, che sia Marvel che Sony sembrano preoccupati di lanciare due franchise allo stesso momento su Spider-Man e, per questo, “pianificare ogni cosa” è la loro prima priorità. That Hashtag Show conferma, inoltre, che Sony continuerà ad utilizzare il personaggio per il suo Sony Universe of Marvel Characters “slegato” dal Marvel Cinematic Universe ma “collegato” indirettamente dal suo personaggio di punta, di cui continuerà a produrre ulteriori Film e Serie tv in futuro.

Ma queste sono solo congetture al momento, dobbiamo solo aspettare conferme dove finalmente avremo due universi indipendenti collegati dal personaggio di Spider-Man.

Spider-Man – Peter Parker alla Marvel e Miles Morales alla Sony?

Spider-Man: No Way Home, sempre stando a questo scoop non confermato, ricorrerebbe ad un massiccio uso dello Spider-Verse.

Si era capito, vi direte, ma la novità è nella sua declinazione: dovrebbe essere infatti adeguatamente “adeguato” per farci abituare alla coesistenza cinematografica di Peter Parker da un lato, destinato ad andare anche all’università, e di Miles Morales dall’altro, al cinema già vista nell’animato Spider-Man: Un nuovo universo.

Al cinema Peter agirebbe sotto l’egidio dei Marvel Studios, Miles invece per la Sony, d’ora in poi nettamente distinti come proposte filmiche: una necessità, per consentire a Marvel Studios e Sony di proseguire senza confondere le idee del pubblico in sala, e senza assolutamente escludere visite reciproche in altri media: la versione giovane di Miles dopotutto sarebbe assai gradita appunto nello Young Avengers.

Tom Holland in effetti aveva anticipato che le due major si erano già “messe d’accordo”. Che sia veramente questo il modo in lo faranno? Una voce da confermare ma altrettanto credibile, perché l’evoluzione di quello che in fondo stava già accadendo.

