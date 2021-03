Il presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di tutta la Marvel Kevin Feige loda la diversità che la compagnia apporta ai suoi film: nei personaggi che presenta, nelle storie che racconta e nel modo in cui i suoi attori e registi danno forma a quelle storie.

In un periodo in cui si parla tanto di inclusione e diversità nel mondo del Cinema è impossibile non notare come Marvel sia stata sempre piuttosto avanti da questo punto di vista: i film del Marvel Cinematic Universe hanno sempre rappresentato personaggi di genere, cultura ed estrazione sociale diversi, come ricorda anche Kevin Feige.

Mentre la Marvel si prepara al lancio di The Falcon e The Winter Soldier (19 Marzo) su Disney+ dopo un successo di nove episodi di WandaVision, Feige ha parlato a Variety che la diversità nell’Universo Marvel dovrebbe essere emblematica anche a Hollywood, sia sullo schermo che dietro le quinte.

Il presidente dei Marvel Studios si è detto fiero della politica da sempre portata avanti dalla compagnia, ovviamente facilitata dal poter prendere spunto da fumetti e opere già esistenti:

“Siamo veramente fortunati ad avere i fumetti a farci da guida, sono sempre stati avanti per i loro tempi. La lineup dei personaggi ci permette di comportarci in questo modo, non dobbiamo neanche creare i costumi da zero, sono lì da anni. Cerchiamo sempre di assicurarci che nella stanza non ci siano solo persone tutte uguali. Quando ci sono persone di generi e background diversi le storie vengono meglio. Quando ti trovi a fare film su avvocatesse che diventano giganti e verdi o su teenager musulmane con superpoteri che vivono a Jersey City, o a lavorare con registi e scrittori di diverse etnie, è una parte così grossa di ciò che facciamo che ormai non sembra più nulla di anormale. Non fa più titolo una donna che dirige un film! Wow! Spero che questo diventi la norma e non una rarità”.

