Batman Death Metal – Panini annuncia l’Hardcore Box

Batman Death Metal (Dark Nights: Death Metal) è la miniserie evento che Panini DC Italia pubblicherà a partire da fine Marzo in edicola e fumetteria all’interno della testata DC Crossover.

Il lancio, come sappiamo, prevede delle variant cover ispirate a sette celebri band metal — dai Lacuna Coil ai Megadeath.

Ma le novità non finiscono qui.

Panini DC Italia ha infatti annunciato Batman Death Metal Hardcore Box, un cofanetto che contiene il primo numero in edizione variant esclusiva e diversi gadget.

Come reso noto attraverso la pagina Facebook ufficiale della casa editrice, il box sarà una esclusiva dello shop online Panini e presto verrà annunciata la data di apertura dei preordini:

All’interno troverete, oltre al primo albo della serie in edizione variant esclusiva solo per questo cofanetto, anche diversi gadget, tutti targati BATMAN: DEATH METAL.

Per festeggiare questo incredibile evento abbiamo deciso di creare un cofanetto in edizione limitata: il DEATH METAL HARDCORE BOX.

Sequel di Batman Metal (Dark Knigts: Metal), Batman Death Metal si compone di sette capitoli usciti negli USA tra Giugno 2020 e Gennaio 2021.

Panini presenta così l’evento:

Batman: Death Metal, firmata dal dream team composto dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo, è stata pubblicata negli Stati Uniti a partire da giugno 2020.

Batman: Death Metal è il seguito della celebre serie del 2017 Batman: Metal, che portò radicali cambiamenti all’Universo DC e fece conoscere ai lettori il Multiverso Oscuro e un nemico straordinariamente affascinante: il Batman che Ride.

Quando la Terra viene inglobata dal Multiverso Oscuro, la Justice League si trova alla mercé del Batman che Ride.

L’umanità tenta disperatamente di resistere in un panorama infernale, distorto oltre ogni misura, mentre Batman, Wonder Woman e Superman, che nel frattempo sono stati separati, combattono per sopravvivere.