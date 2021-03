Michael C. Hall, protagonista della serie drammatica Dexter, ha spiegato cosa lo ha spinto a tornare nel revival della serie sette anni dopo il finale.

Stando a quello che sappiamo fino a questo momento, il revival continuerà da dove si era interrotta la serie con il finale, dopo che Dexter, messo alle strette, ha finto la sua morte ed è fuggito da Miami per il nord degli Stati Uniti.

Dexter – Michael C. Hall parla del revival

Quando gli è stato chiesto se ci fosse voluto molto per convincerlo a rianimare il serial killer, Hall ha detto:

“Si trattava di presentarsi con una storia che sentivo valesse la pena raccontare. C’erano state altre proposte e possibilità per Dexter, altre strade che abbiamo intrapreso, ma questa era la prima che valeva la pena continuare“.

Basata sul romanzo La mano sinistra di Dio di Jeff Lindsay, la serie è andata in onda per otto stagioni dal 2006 al 2013. Il giorno in cui è andata in onda, il finale della serie è stato visto da 2,8 milioni di famiglie, il più grande pubblico nella storia di Showtime. Nonostante questo, però, il finale della serie è stato considerato deludente. Hall ha già discusso in precedenza di come spera che l’imminente miniserie possa soddisfare i fan che non sono contenti del controverso finale.

Hall si unirà a diversi collaboratori della serie originale, tra cui l’ex showrunner di Dexter, Clyde Phillips. Tornerà anche Marcos Siega, che ha diretto nove episodi della serie originale e che ne dirigerà 6 del revival che dovrebbe essere presentato in anteprima alla fine del 2021.

Creato da Clyde Phillips, Dexter è interpretato da Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah e Jack Alcott. Non sappiamo ancora quando andrà in onda la prima puntata della serie revival di Showtime.

