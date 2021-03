Ninja Turtles Shredder’s Revenge è il nuovo videogame ispirato al franchise di culto delle Tartarughe Ninja — in particolare alla iconica serie animata della fine degli Anni 80.

Sviluppato da Tribute Games e pubblicato da Dotemu (Streets of Rage 4), il gioco in pixel art uscirà prossimamente per console (non ancora specificate) e PC via Steam.

In apertura possiamo guardare il trailer di annuncio.

A proposito di Ninja Turtles Shredder’s Revenge

Steam presenta così Ninja Turtles Shredder’s Revenge:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vanta un gameplay rivoluzionario senza però rinunciare alle meccaniche di combattimento classiche, il tutto firmato dagli esperti di picchiaduro di Dotemu (Streets of Rage 4) e Tribute Games. Fatti strada con le maniere forti in favolosi scenari in pixel art e annienta schiere di nemici infernali con la tua Tartaruga preferita e le sue abilità e mosse specifiche: ogni run sarà davvero unica! Scegli un guerriero, usa combo radicali per sconfiggere gli avversari e tuffati in combattimenti unici, traboccanti di azione mozzafiato e funamboliche abilità ninja. Impegnati al massimo e affronta Shredder e il suo fedele Clan del Piede in solitaria, oppure chiama i tuoi migliori amici per entusiasmanti sessioni con un massimo di quattro giocatori in contemporanea!

Ninja Turtles Shredder’s Revenge – la trama

Le premesse di Ninja Turtles Shredder’s Revenge vengono così presentate:

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Bebop e Rocksteady assaltano Canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici per mettere in pratica l’ultimo, nefasto piano di Krang e Shredder. Le Tartarughe dovranno combattere in una serie di iconici scenari della saga TMNT: da Manhattan e Coney Island ai tetti della città fino a scendere nelle umide fogne. Aiuta l’impavido quartetto a sgominare Soldati del Piede, Triceraton e Guerrieri di Pietra fino a raggiungere la Dimensione X!

Ninja Turtles Shredder’s Revenge – le caratteristiche

Caratteristiche principali del gioco sono:

Atmosfere che ti riporteranno agli anni ’80

Splendida e coloratissima grafica pixel art

Gameplay old-school con meccaniche ultramoderne

Fino a quattro giocatori in contemporanea

Personaggi e veicoli iconici della serie TMNT in una grande varietà di opzioni di gioco

Modalità storia radicalmente nuova

E un sacco di altra roba!

