Le novità Star Comics di Maggio 2021 vedono il debutto di Sweet Paprika, la nuova serie dell’apprezzata Mirka Andolfo, che viene presentata anche in edizione variant, in versione hot e in edizione deluxe.

Sul fronte manga si segnalano il box con il manga completo The Poetry of Ran di Yusuke Osawa, la prima saga di Super Dragon Ball Heroes e Living-room Matsunaga-san di Keiko Iwashita.

Di seguito le novità Star Comics di Maggio 2021; qui le nuove proposte di Aprile.

Le novità Star Comics di Maggio 2021 – 5/5

ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ANIME COMICS 1 di 2

di Eiichiro Oda

11.5×17.5 , 256 pp, sovraccoperta, Euro 9,90

Prende il via la Fiera Mondiale della Pirateria, un grande evento che attira pirati provenienti da tutto il mondo! Qui la ciurma di Cappello di Paglia e la peggiore delle generazioni partecipano a una gara per impadronirsi di un tesoro del Re dei Pirati Roger… Peccato che, dietro le quinte dell’accesa competizione che infiamma il pubblico, si celi una cospirazione ordita dal leggendario pirata Douglas Bullet e da Buena Festa, l’organizzatore della fiera! Rufy e compagni vi aspettano in questo mirabolante anime comics in due volumi completamente a colori!

Le novità Star Comics di Maggio 2021 – 12/5

X-O MANOWAR (2021) 1

di Dennis “Hopeless” Hallum, Emilio Laiso, Ruth Redmond

17×26, 96 pp., colori, Euro 8,90

Aric di Dacia, principe guerriero visigoto del quinto secolo dopo cristo, venne rapito e ridotto in schiavitù dalla razza aliena nota come “la Vigna”. Sfuggito al loro controllo, Aric si è legato alla straordinaria armatura senziente Shanhara, divenendo X-O Manowar, l’arma più potente dell’universo. Tornati sulla Terra ai giorni nostri, Aric e Shanhara usano i loro straordinari poteri per il bene dell’umanità. Ma il genere umano ha altre intenzioni… Quando una forza futuristica si leva per distruggere il pianeta, l’antico re guerriero è l’unico che può resistere!

THE POETRY OF RAN – BOX

di Yusuke Osawa

15×21, 392 pagine, Euro 14,90

La trovatrice Tolue è in viaggio alla ricerca di ispirazione per le sue canzoni. In un villaggio incontra Ran, un giovane guerriero che dà la caccia ai Karma, dei terribili mostri antropofagi che, a causa dell’impurità degli uomini che divorano, diventano sempre più potenti e feroci. Sconfiggendoli, Ran è costretto ad assorbire tutta la loro impurità, assumendo su di sé il loro fato e attirando così il disprezzo della gente. Osservando da vicino il ragazzo mentre combatte fianco a fianco con la morte, Tolue prende la sua decisione: comporrà una canzone su di lui! Un’epica miniserie seinen dall’eccezionale impatto visivo, composta da due imperdibili volumi raccolti in un box esclusivo!

Le novità Star Comics di Maggio 2021 – 19/5

SWEET PAPRIKA 1

di Mirka Andolfo

15×21, 112 pp., cartonato, Euro 11,90

Paprika è una giovane di origini italiane che vive a New York, una stimata donna in carriera maniaca del lavoro. Il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per se stessa e per i suoi cari. Finché a portare scompiglio nella sua vita farà la sua rocambolesca intromissione Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico” assolutamente lontano dal suo mondo. Sarà l’occasione per Paprika di rimettere in discussione le sue priorità e il suo stile di vita, per scoprire cosa desidera veramente? Una cosa è certa: l’incontro-scontro di due caratteri e “stili” così diametralmente opposti daranno vita a un irresistibile terremoto di fraintendimenti, gag e…situazioni dolcemente piccanti! Arriva la nuova, attesissima fatica della superstar internazionale Mirka Andolfo: un’ accattivante e spassosa miniserie a metà tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il manga, tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, ma con un pizzico de Il Diavolo veste Prada!

SWEET PAPRIKA 1 VARIANT COVER ARTGERM

di Mirka Andolfo

15×21, 112 pp., cartonato, Euro 13,90

Stanley Lau, conosciuto in tutto il mondo come Artgerm, è uno dei più brillanti illustratori attualmente in circolazione. Con la sua arte e il suo talento firma la variant cover di Sweet Paprika, inondandola di magia, romanticismo e sensualità. La classica ciliegina su una torta tanto dolce quanto…piccante!

SWEET PAPRIKA 1 – DELUST EDITION

di Mirka Andolfo

21×28, 128 pp., cartonato, Euro 100

Volume interamente nobilitato Contiene 1 stampa allegata e gadget Volume di lusso che, oltre alla maggiore foliazione e tutti gli abbellimenti previsti, nonché alla presenza di gadget esclusivi, saranno tutti numerati e autografati dall’autrice Mirka Andolfo. Un oggetto prezioso, unico nel suo genere, per il collezionista che sa come farsi felice.

HOT PAPRIKA 1

di Mirka Andolfo

15×21, 112 pp., cartonato, Euro 11,90

Questa edizione nasce per volere dell’autrice, che ha deciso di ridisegnare alcune vignette HOT all’interno della storia: come una sorta di “director’s cut edition”, le scelte stilistiche e narrative alla base delle inquadrature sono finalizzate a rendere il risultato ancora più intrigante e “osé”.

LEONID, AVVENTURE DI UN GATTO 1

di Frederic Brrémaud , Stefano Turconi

21×28, 48 pp., cartonato, Euro 12,90

Leonid vive in campagna, dove si alternano case e campi, e i gatti selvaggi e delle fattorie convivono con i gatti domestici. Leonid non è più un cucciolo, ma nemmeno un gatto adulto. Avrebbe una confortevole cuccia, una vita ideale, ma qualcosa turba l’oasi di pace, quando alla fattoria in fondo alla strada degli agnellini fanno una brutta fine. Fino a quando il colpevole non sarà trovato, l’anziano fattore decide di liberare i cani. E questo significa che nessun gatto è più al sicuro… Una storia adatta a tutte le età, emozionante, al contempo divertente e spaventosa, con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte “felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).

Le novità Star Comics di Maggio 2021 – 26/5

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 1

di Keiko Iwashita

11.5×17.5, 176 pp., Euro 5,50

Per motivi familiari, Miiko è costretta a trasferirsi nella share house gestita dallo zio. La ragazza si ritrova così a dover svolgere le faccende domestiche, una cosa a cui non era per niente abituata, e ad abitare con dei coinquilini un po’ singolari. In particolare Matsunaga, il più grande del gruppo, le incute un po’ di timore, ma con il passare dei giorni scoprirà che in realtà è un ragazzo molto premuroso… Ha inizio una romantica serie incentrata su una convivenza non sempre facile… che vi farà battere forte il cuore!

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 1

di Yoshitaka Nagayama

11.5×17.5, 176 pp., Euro 4,50

Dopo aver usato la macchina del tempo, Trunks incontra la Kaioshin del Tempo ed entra a far parte della Pattuglia Temporale. Ma cos’ha a che fare l’Oscuro Mondo Demoniaco con le anomalie riscontrate nello spazio-tempo? Tratto da un popolarissimo board game, il primo volume della nuova miniserie targata Dragon Ball!

Acquista Sweet Paprika Vol. 1