La produttrice del prossimo programma televisivo di Halo ha detto che la nuova serie non soddisferà tutti, ma che troverà comunque la propria strada all’interno delc elebre franchise videoludico di casa Microsoft.

Parlando con IGN, la produttrice del programma televisivo di Halo Kiki Wolfkill ha rivelato diversi nuovi dettagli sulla produzione della serie:

“È incredibile avere queste community e fanbase dedicate, ma è anche difficile perché ci sono così tante prospettive diverse. Ad un certo punto, non puoi soddisfare tutte le voci. Devi avere la tua voce. La speranza è che possiate giocare e avere un’idea di chi sia questo personaggio, che possiate amarlo, e poi fermarvi, metterlo da parte e godervi quest’altra esperienza e intraprendere un viaggio diverso. Vedere quel personaggio in un modo diverso senza sentire come se fosse in contrasto con il personaggio del gioco che avete già nel vostro cuore“.