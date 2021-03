Wonder Woman, l’apprezzato film di Patty Jenkins interpretato da Gal Gadot nel ruolo della Principessa delle Amazzoni, verrà riproposto stasera in tv.

La messa in onda su Canale 5 è fissata per le 21:45 circa di Giovedì 11 Marzo 2021 e in streaming su Mediaset Play.

A proposito di Wonder Woman – il film

Prodotto da Zack Snyder, Deborah Snyder, Richard Suckle e Charles Roven, il film è scritto da Allan Heinberg su soggetto di Zack Snyder, Allan Heinberg e Jason Fuchs.

Affiancano Gal Gadot nel cast Chris Pine (Steve Trevor), David Thewlis (Sir Patrick Morgan), Danny Huston (Generale Erich Ludendorff), Elena Anaya (Isabel Maru), Connie Nielsen (Regina Ippolita) e Robin Wright (Generale Antiope).

È uscito nei cinema del nostro Paese il 1 Giugno 2017, distribuito da Warner Bros. Pictures:

Prima di diventare Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, preparata per diventare una guerriera invincibile. Cresciuta su un’isola paradisiaca ben nascosta, quando un pilota americano compie un atterraggio di emergenza sulle sue sponde e racconta di un enorme conflitto scoppiato nel mondo esterno, Diana abbandona la propria casa convinta di poter porre fine alla minaccia. Combattendo al fianco dell’uomo in una guerra che potrebbe mettere fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi pieni poteri…e il suo vero destino.

Wonder Woman – i sequel

Al film del 2017 è seguito Wonder Woman 1984, sempre diretto da Patty Jenkins e con Gal Gadot protagonista.

Il sequel è uscito nei cinema degli USA e su HBO Max il 25 Dicembre 2020, mentre in Italia è arrivato in digitale il 12 Febbraio 2021.

L’edizione home video sarà disponibile dal 12 Marzo 2021.

Un terzo capitolo è stato annunciato alla fine del 2020.

Nel frattempo ritroveremo la Principessa delle Amazzoni, che a Ottobre festeggerà l’80° anniversario, nel film Zack Snyder’s Justice League e nel film d’animazione Justice Society: World War II.

