Jujutsu Kaisen 141 sta sollevando alcune grandi domande sul potere di Yuta con il suo cliffhanger finale. Jujutsu Kaisen sta attualmente esplorando le ricadute dell’arco dell’incidente di Shibuya mentre Yuji Itadori sta cercando di fare ammenda per tutto il caos che Sukuna ha provocato durante quegli eventi. Allo stesso tempo, senza Gojo ora non c’è più nessuno a proteggere Yuji, il quale è stato condannato all’esecuzione ancora una volta.

Jujutsu Kaisen 141 – Yuta Vs. Yuji

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 141.

La cosa più peculiare è che Yuta Okkotsu, la star della serie prequel di Jujutsu Kaisen, è stato incaricato dell’esecuzione. Il capitolo precedente della serie che ha ufficialmente dato il via alla lotta tra Yuta e Yuji, e per questo è emersa una domanda importante sulla natura del suo potere, perché ora in Jujutsu Kaisen 141 è stato confermato che ha ancora accesso a Rika, la regina delle maledizioni.

In Jujutsu Kaisen 141 Yuji sta facendo del suo meglio per compensare la differenza fra le sue abilità e quelle di Yuta. Mentre la sua reintroduzione ufficiale al franchise lo ha visto riconoscere Rika (e ha mostrato il suo potere in azione), il combattimento con Yuji ha messo in discussione la possibilità che potesse ancora usufruire dei suoi poteri. Yuta aveva accesso a una massa enorme di energia maledetta con Rika, ma non è sembrato che potesse sfruttarla appieno.

Quando Yuta è nei guai mentre Yuji rompe la sua katana, Rika appare e trattiene Yuji. Alla fine della serie ufficiale del prequel, Yuta e Rika si salutano mentre Yuta si rende conto che le sue abilità maledette le sono costate una maledizione, che ora incombe su di lei, e l’hanno tenuta attaccata alla sua persona. Era implicito che se ne fosse andata per sempre, quindi perché Rika è presente in questo nuovo capitolo?

Potrebbe essere che un residuo del potere di Rika sia ancora ancorato a Yuta, il che spiegherebbe come mai è stato in grado di combattere così a lungo come Stregone Jujutsu di grado speciale. O potrebbe anche essere un piccolo retcon al passato di Yuta. Inoltre, Geto disse che Yuta non dovrebbe più avere quella forza senza Rika, quando sigillò Gojo durante l’incidente di Shibuya.

