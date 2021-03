Flashbook Edizioni ha annunciato due nuovi titoli manga attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Vediamo insieme di cosa si tratta.

Flashbook Edizioni – i nuovi manga annunciati

Il primo annunciato è Il Segreto di Madoka (Madoka no Himitsu) di Kingyobachi Deme, volume unico che verrà pubblicato a Giugno nella consueta edizione da 5,90:

Madoka è un bambino a cui piacciono le cose “carine”: ama i peluche, giocare con le bambole e indossare i vestiti femminili che confeziona sua sorella. Gusti poco compresi dagli altri, così, quando cambia scuola in occasione del trasferimento della famiglia, decide di presentarsi vestito da maschio e tenere nascoste tendenze e interessi.

Il suo nuovo vicino di casa, Itsuki, è il suo esatto opposto. Vero maschiaccio, ama il calcio e i videogiochi. Nonostante Madoka non volesse, Itsuki scopre il suo segreto. Come reagirà il nuovo amico? Un volume unico incentrato sul complesso mondo dei bambini che, tramite tanta dolcezza, esprimerà un concetto tanto vero quanto semplice. Kingyobachi Deme fa il suo ingresso sul palcoscenico dei mangaka con un’opera adatta a tutti e che, pur nella sua leggera semplicità, lancia un gran bel messaggio.

Il secondo nuovo titolo annunciato da Flashbook Edizioni è Così Come Sei (Okashiratsuki.) di Mizu Sahara, autrice nota per La Voce delle Stelle (Star Comics) e My Girl (J-POP).

Il primo numero della serie in corso (tre volumi al momento) debutterà a Giugno al prezzo di 5,90 Euro.

Una giovane donna sta dando alla luce un bambino, accanto a lei c’è il suo compagno. Con un tuffo nei ricordi, si ripercorrono i giorni lontani a partire dalle scuole medie quando tutto ebbe inizio. Così si apre il sipario sul bellissimo Okashiratsuki di Mizu Sahara. Nachi Hiyama fa parte del club di softball della scuola e vive con un complesso di inferiorità a causa del colore chiaro della sua pelle che non ha la capacità di abbronzarsi come quella degli altri. Dal carattere particolare, famosa perché respinge tutti i ragazzi popolari che le si dichiarano, è poco simpatica alle ragazze che la considerano una snob. In realtà Nachi semplicemente non ha interesse verso alcuno di essi o l’amore in generale. Le cose cambiano però quando fa amicizia con il compagno di classe Utsumi. Il ragazzino nasconde un segreto che viene involontariamente scoperto dall’amica. In principio Nachi scappa sconvolta, chi non lo farebbe alla vista del bizzarro e anomalo codino di cui è dotato Utsumi? Ma poi pentita gli chiede scusa spiegando la propria sorpresa e promettendo di mantenere il segreto, meravigliando a sua volta l’amico che era già psicologicamente pronto ad affrontare l’ennesimo trasloco di famiglia. In una società dove regna l’omologazione di massa e l’essere o comportarsi in maniera diversa o controcorrente è visto come qualcosa di alieno e inaccettabile, Utsumi dovrà affrontare l’ottusa discriminazione e i pregiudizi, ma prima di tutto dovrà fare i conti con sé stesso.

