James Gunn ha smentito, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, le voci che vedevano i Marvel Studios alla ricerca di una figura per il ruolo di Adam Warlock nel prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3.

Le riprese per il prossimo film dei Guardiani capitanati da Chris Pratt cominceranno entro la fine dell’anno e per questo stavano iniziando a circolare alcune voci riguardo un probabile casting per Adam Warlock. Però, prima che le ipotesi potessero acquisire credito, James Gunn aveva già tweettato una smentita, ritenendo senza senso le teorie accampate da TheIlluminerdi.

Sebbene i dettagli riguardo la trama di Guardiani della Galassia Vol. 3 siano ancora scarsi, Gunn aveva già completato la sceneggiatura ancor prima del suo licenziamento e successivo nuovo incarico, ma la produzione era stata ritardata a causa dei vari impegni del regista con Warner Bros. per The Suicide Squad e la serie spin-off di Peacemaker.

Ora tutto sembra essere al posto giusto per l’inizio della produzione, seppur provvisoria, e con essa anche i rumors riguardo il tanto atteso Adam Warlock, già anticipato nell’ultimo Guardiani della Galassia uscito al cinema.

There is no casting underway for Vol. 3. And in what world would I only cast a “Caucasian” if the character has gold skin? And if I wanted a Zac Efron type wouldn’t I go to Zac Efron? Where do you get this nonsense? https://t.co/dxZJUMvtVs

— James Gunn (@JamesGunn) March 10, 2021