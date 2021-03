Come vi avevamo comunicato, a partire dal 18 marzo, ci sarà un nuovo importante aggiornamento di Marvel’s Avengers. Andy Wong, community manager del gioco, ha parlato del fatto che molti utenti hanno chiesto di inserire la possibilità di rigiocare la campagna principale. Ciò sarà possibile con l’introduzione di Occhio di Falco nel cast di Marvel’s Avengers.

Wong ha dichiarato che “Questa è una richiesta che abbiamo visto e rivisto su twitter, sui social e un po’ dappertutto. ‘Possiamo rigiocare la campagna? Possiamo rigiocare la campagna?’ Potrete a partire dal 18! Manterrete tutti i vostri progressi. I punti esperienza, l’equipaggiamento, tutto, ma almeno potrete rigiocare la campagna dall’inizio alla fine.”

Square Enix e Crystal Dynamics stanno puntando molto su questo aggiornamento, nella speranza che possa risollevare le sorti di Marvel’s Avengers. In attesa della patch, vi rimandiamo alla nostra recensione, dove avevamo già evidenziato le criticità del gioco.

Le novità di Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers non sta avendo il successo sperato. Il publisher Square Enix ha quindi intenzione di correre ai ripari. Tramite un post sul proprio sito ufficiale spiega come ha intenzione di apportare delle modifiche nella speranza di salvare il gioco. Per prima cosa sarà disponibile Occhio di Falco come personaggio giocabile e in concomitanza con questo eroe sarà anche pubblicato un aggiornamento per rallentare la progressione dei personaggi creati.

Dunque, a partire dal 18 marzo, gli eroi di Marvel’s Avengers inizieranno a faticare molto di più una volta superato il livello 25. Non saranno solo i punti esperienza a subire una modifica: anche gli oggetti cosmetici avranno un aggiornamento notevole nel modo di acquisizione. Invece di ottenerli in maniera casuale, da ora in poi si potranno comprare attraverso un venditore nel gioco.

Basteranno davvero questi accorgimenti per rendere questo un gioco migliore? Aspetteremo il 18 marzo per scoprirlo.

