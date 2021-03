Bethesda Softworks è ufficialmente entrata a far parte della famiglia Xbox; nell’annunciare la notizia, il capo di Xbox Phil Spencer ha confermato che alcuni titoli di proprietà di Bethesda saranno esclusivi per le piattaforme Xbox e PC. Tale aggiornamento arriva sulla scia dell’approvazione da parte della Commissione europea dell’acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft. Giorni prima di allora, la US Securities & Exchange Commission condivideva in modo simile la sua approvazione dell’acquisizione.

Bethesda – Phil Spencer parla dell’acquisizione e delle future esclusive per PC e Xbox

Microsoft ha inizialmente diffuso informazioni sui suoi piani per acquisire la società madre di Bethesda ZeniMax lo scorso anno, a settembre. L’acquisizione ha portato otto nuovi studi su Xbox, fra cui Arkane Studios, Bethesda Game Studios, MachineGames e Tango Gameworks.

Ovviamente, negli ultimi mesi Phil Spencer e soci sono stati bombardati da una domanda chiave: quali, se ce ne saranno, titoli Bethesda continueranno a essere pubblicati su tutte le piattaforme?

Dopo aver confermato che Bethesda è ora ufficialmente parte del Team Xbox, Phil Spencer ha scritto un post sul blog Xbox Wire che tutti i fan delle proprietà di proprietà di Bethesda troveranno esaustivo. Ha notato che le piattaforme Xbox e PC saranno da qui in poi il posto migliore per giocare ai nuovi titoli Bethesda. Inoltre, Spencer ha confermato che “alcuni nuovi titoli” saranno esclusivi su Xbox e PC:

“Questo è il passo successivo nella creazione di un team di studi first party leader del settore, un impegno che abbiamo nei confronti della nostra community Xbox. Con l’aggiunta dei team creativi di Bethesda, i giocatori dovrebbero sapere che le console Xbox, PC e Game Pass saranno il posto migliore per provare i nuovi giochi Bethesda, inclusi alcuni nuovi titoli che in futuro saranno esclusivi per i giocatori Xbox e PC“.

Sulla base delle parole di Spencer, è logico che i giocatori di PlayStation possano ancora aspettarsi di vivere almeno alcune avventure create da Bethesda in futuro. Tuttavia, tali titoli probabilmente gireranno meglio sulle piattaforme Xbox. È anche possibile che i giochi lanciati su tutte le piattaforme possano arrivare su Xbox un anno o più in anticipo rispetto alle altre console, ma dettagli più specifici probabilmente non emergeranno fino a quando Bethesda non sarà pronta a parlare di più dei suoi nuovi giochi.

Acquistate Doom Eternal per PlayStation 4 QUI!