“Il tuo tempo libero non sarà più lo stesso” è con questo claim che Nexo Digital ha presentato alla stampa Nexo+ (Nexo Plus) la sua nuova piattaforma streaming, l’ennesima che si aggiunge alla già agguerrita streaming war in arrivo dal 10 marzo.

Nexo Plus: perché questa piattaforma?

L’evento è stato trasmesso in diretta dal nuovo Meet Digital Culture Center nella loro sala immersiva a 270° e sono intervenuti l’Amministratore Delegato di Nexo Digital Franco di Sarro e il Direttore di Nexo+ Guido Casali.

10 anni fa nasceva Nexo Digital, una realtà innovativa di distribuzione cinematografica, pensato per un pubblico di nicchia che poi formasse delle community a livello nazionale. Con la pandemia hanno dovuto ripensare la propria distribuzione ed è così che è nato Nexo Plus, frutto del meglio della distribuzione italiana e internazionale e conferma dell’amore per tutte le arti.

Sarà una piattaforma ad abbonamento (quindi a pagamento) con oltre 1500 ore di contenuti poi in aumento in corso d’opera. 9 le sezioni tematiche che ampliano quanto fatto da Nexo Digital negli anni: Arte, Cinema con proposte verticali sui registi, Classica, Danza, Storia, Musica, Current con i Documentari e l’attenzione all’attualità, Biografie e Performance.

4 le prime cosiddette “Costellazioni“: Elisabetta Sgarbi in veste di editore per La Nave di Teseo ma anche regista, produttrice, farmacista come mappa per esplorare nuovi territori alla scoperta di tesori nascosti; Feltrinelli Real Cinema a cura di Riccardo Chiattelli responsabile di FTV, storie vere del cinema d’autore e spesso necessarie, con anche vere e proprie masterclass in arrivo; i Festival attraverso la collaborazione con il Far East Film Festival; Alessandro Baricco e la sua Scuola Holden di Torino con contenuti dedicati e realizzati dagli studenti. Ne arriveranno altre di Costellazioni.

Nexo Plus: i contenuti in arrivo

Tra i primi titoli in arrivo su Nexo+:

Il 17 marzo arriverà “Note Di Viaggio. Il Film”Le Canzoni Di Francesco Guccini Prodotte Da Mauro Pagani E Raccontate In Un Film.

Il 26 marzo in occasione dell’anniversario della morte arriverà lo speciale Ludwig Van Beethoven | 5 Cose Da Sapere Sulla Sua Musica: Alessandro Baricco Al Teatro Comunale Di Ferrara.

Il 27 marzo nella Giornata Mondiale del Teatro arriverà Il Terremoto Di Vanja, Alla Ricerca Di Cechov un documentario inedito diretto da Vinicio Marchioni con la voce di Toni Servillo.

Il Festival musicale di Salisburgo è stato uno dei pochi festival ad andare live in quest’anno di pandemia festeggiando 200 anni. Una serie di concerti in collaborazione con Unitel che è stata una delle prime società a entrare e a credere nel progetto di Nexo Plus.

Nell’area Current, dedicata al mondo in cui viviamo, grazie alla collaborazione con Stefilm arriverà il primo titolo ad aver ottenuto la candidatura a doppio Oscar miglior documentario e miglior film straniero: Honeyland – il regno delle api.

Arriverà anche Agalma un doc di Doriana Monaco dedicato al mondo dell’arte con le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni.

Black Lives Matter. 400 Anni In Lotta Per La Libertà una serie in 2 episodi di Dominic Saville, disponibile dal 21 marzo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale

Mille E Una Notte In Egitto una serie in 16 episodi di Ernesto Pagano e Sandro Vannini.

Vaccini. 9 Lezioni Di Scienza di Elisabetta Sgarbi, dal 7 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Salute.

Sezioni verticali ma che si mescoleranno, per non basarsi solamente sugli algoritmi. 40 collezioni. Playlist che continueranno a rinnovarsi e rimarranno in contatto con quanto succede nel mondo “là fuori”. Sezioni divise per emozioni, per mood. Tutto parte dal lavoro editoriale della redazione di Nexo Plus.

C’è anche l’intenzione di produzioni originali attraverso collaborazioni con aziende e società oltre alle acquisite per la distribuzione. C’è un’ambizione internazionale e la piattaforma potrebbe esportarsi per l’unicità del suo mix di contenuti. Ci saranno sia contenuti esclusivi ma anche catalogo e ragioneranno su possibili collaborazioni di uscita con altre piattaforme (un segnale di apertura molto intelligente, ndr).

Quando riapriranno le sale, ci potrebbe essere una sinergia fra uscita theatrical e uscita in streaming, un completamento, perché la piattaforma sarà attenta a ciò che accade “là fuori”: la redazione di Nexo Plus lo capirà in progress.

Nexo Plus: quale futuro per gli Anime al Cinema?

Gli Anime al Cinema sono previsti per l’uscita in sala non appena riapriranno. Su Nexo Plus per il momento non arriveranno (ricordiamo che molti attualmente sono su Amazon Prime Video e arrivati direttamente lì con la pandemia) ma che sperano di presentare presto come nuova ulteriore Sezione dedicata, e per la quale vogliono fare una scelta più accurata.

Nexo Plus: costo e dettagli tecnici

Nexo+ sarà raggiungibile da browser web, attraverso app dedicate per iOS, Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, oltre che via AirPlay e Chromecast e presto anche su Smart TV Samsung e LG con l’obiettivo di garantire a ogni utente un’esperienza ottimizzata e intuitiva su qualunque dispositivo. La sicurezza sarà garantita da sistemi DRM certificati e approvati dai principali Studios di Hollywood. L’accesso alla piattaforma sarà in modalità subscription con la possibilità di download dei contenuti offline sui dispositivi mobili.

L’abbonamento mensile costerà 9,99 € al mese con possibilità di abbonamento annuale a 109,90 €. Dal mese di Aprile partirà anche il TVOD ovvero l’acquisto singolo di alcuni contenuti che arriveranno in prima visione, e anche la possibilità di fare le dirette in streaming.

ABBONAMENTI

Abbonamento mensile: €9,99

Abbonamento per 12 mesi: €109,90 invece che 119,80 (un mese gratis)

7 giorni di prova gratuita per tutti i nuovi abbonati

OFFERTA DI LANCIO

Per coloro che si abboneranno dal 10 marzo al 10 aprile: abbonamento per 12 mesi al prezzo speciale di €99,90 (due mesi gratis).

N. MAX DI DEVICE COLLEGABILI CON SINGOLO ABBONAMENTO

Ogni abbonato può accedere a Nexo+ da massimo cinque dispositivi diversi.

È possibile utilizzare Nexo+ da un massimo di due dispositivi contemporaneamente.

DISPOSITIVI COMPATIBILI

PC, Mac e Chromebook, tramite browser web

Smartphone e tablet con Android e iOS

Smart TV dotati di sistema operativo Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV

TV Box Android

Chromecast e AirPlay

In arrivo le implementazioni per:

LG smart TV con WebOS 3.0 o successivi (dal 2016)

Samsung smart TV con TizenOS (dal 2016 o successivi)

Maggiori info su www.nexoplus.it.