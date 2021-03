Genhsin Impact si prepara a ricevere uno dei suoi aggiornamenti più corposi fino ad ora. Trattasi della versione 1.4, che introduce delle novità di peso all’interno del titolo. L’aggiornamento arriverà a partire dal 17 marzo e prevede la possibilità di ottenere Venti, uno dei più amati tra i vari eroi, che sarà più semplice da acquisire. Ma non è tutto, a giungere su Genshin Impact c’è anche Rosaria, una eroina a 4 stelle che avrà l’alta probabilità di contenere proprio Venti.

Il banner in arrivo consente a chi ha già questi personaggi di ottenerne le Costellazioni, data la possibilità nel gioco di sbloccare le passive quando si ottiene un doppione. Verrà inoltre aggiunto il Windblume Festival, che sarà a tutti gli effetti un dating simulator con la possibilità di trascorrere del tempo con alcuni personaggi. Nel suddetto festival ci sarà anche l’arrivo di tre nuovi mini giochi di nome Bullseye Balloons, Floral Freefall e anche Ballads of Breeze, affrontabili sia da soli che con altri giocatori.

Con l’aggiornamento 1.4 è anche in arrivo il Peculiar Wonderland, che altro non è che un dominio speciale scoperto dall’Adventurers’ Guild. I giocatori potranno qui cimentarsi in sfide casuali.

Genshin Impact – il successo continua

Genshin Impact si sta rivelando un gran successo per la società cinese di MiHoYo che ha saputo portare i “gacha games” ad un nuovo livello, contando sempre più utenti attivi. Vi ricordiamo che del resto il gioco è totalmente gratuito sebbene siano presenti acquisti in-game del tutto opzionali, ma che velocizzano l’esperienza di gioco.

Genshin Impact era stato nominato appena qualche mese fa come miglior gioco di ruolo agli ultimi The Game Awards, senza però riuscire minimamente a spuntarla contro il mastodontico Persona 5 Royal. Voi state ancora giocando a Genshin Impact? Quali sono secondo voi i suoi punti di forza? Attendete con ansia il nuovo aggiornamento?

