Disco Elysium sta per venire ripubblicato nella versione Final Cut per console. L’aggiornamento, che sarà poi disponibile anche per PC, presenterà alcune differenze con la versione originale. Le modifiche principali vedranno un doppiaggio completo (prima invece relegato solo ad alcuni dialoghi), l’aggiunta di nuove missioni secondarie, e altri approfondimenti del vasto lore e della trama del gioco.

La casa di sviluppo ZA/UM ha confermato che Disco Elysium: The Final Cut arriverà “certamente” entro marzo, ma non ha comunque saputo dare una data precisa. Il gioco giungerà dunque per PS4, PS5 e Stadia, e come detto per PC. In molti erano preoccupati che lo studio non riuscisse a pubblicarlo entro il periodo promesso, ma pare che invece non sarà così.

Mancano ancora diverse settimane alla fine di marzo, dunque aspettiamo speranzosi questa nuova versione tirata al lucido di un capolavoro del 2019.

Disco Elysium – il capolavoro di ZA/UM

Disco Elysium è ispirato ai classici giochi di ruolo come Planescape: Torment e Baldur’s Gate ma con alcune peculiarità che lo rendono unico. Nel gioco non ci sono combattimenti, ma solo esplorazione e dialoghi, il che lo rende un’avventura davvero atipica e principalmente “testuale”. Sebbene l’ambientazione sia piuttosto piccola, e gli stessi eventi sono su piccola scala, al nostro protagonista sarà data totale libertà d’azione.

Volete calarvi nei panni di un detective alcolista e brutale? Preferite invece disintossicarvi e seguire la strada della redenzione? Potete fare questo e molto altro ancora e si spera che The Final Cut espanda ancora di più le possibilità ruolistiche di questo gioco. Il titolo non ha purtroppo ricevuto una localizzazione italiana e al momento non è chiaro se ne sia prevista una.

C’è da dire che Disco Elysium utilizza un inglese davvero impegnativo e che i non anglofoni potrebbero trovare ostico.

