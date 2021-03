L’account Twitter ufficiale del manga The Ancient Magus Bride di Kore Yamazaki ha annunciato che il manga sta ispirando un nuovo progetto anime, intitolato Mahō Tsukai no Yome: Nishi no Shōnen to Seiran no Kishi (The Ancient Magus Bride: The Boy From the West e The Knight of the Mountain Haze).

Lo staff descrive la serie OAD come la “prima parte” del nuovo progetto anime.

The Ancient Magus Bride – tutti i dettaglia sulla serie OAD

L’OAD, di cui potete guardare il video all’inizio della pagina, sarà composto da tre episodi che verranno messi in vendita, rispettivamente con il 16°, 17° e 18° volume del manga.

Yamazaki ha anche pubblicato un’illustrazione per celebrare l’annuncio del nuovo anime:

Questa la key visual:

La stessa Yamazaki racconta la storia dell’OAD, che viene ambientata qualche tempo prima che Chise si iscriva al College. La storia inizia con Spriggan che visita la casa di Chise ed Elias, portando la notizia di una strana nuova Caccia Selvaggia.

Un’altra parte della storia si concentrerà su Gabriel, un ragazzo stanco di doversi separarsi dagli amici e di vivere in una terra e in circostanze non familiari. Egli aprirà il velo che lo nasconde dal mondo della magia.

Lo staff vedrà Kazuaki Terasawa (direttore dell’episodio Anonymous Noise) nel ruolo di direttore dell’anime presso lo Studio Kafka, un nuovo studio di animazione istituito appositamente per il progetto OAD. Aya Takaha torna dall’anime televisivo per scrivere la sceneggiatura al fianco di Yoko Yonaiyama (Uma Musume Pretty Derby). Hirotaka Katō ritorna come character designer dall’anime precedente insieme a Junichi Matsumoto che comporrà la musica.

Kōhei Tokuoka si occuoerà dell’animazione.

Gli altri membri del cast sono:

• Color Design: Yuko Kobari;

• Art Design: Seiki Tamura;

• Direttore della fotografia: Mayo Suzuki;

• Direttore CGI: Katsuaki Miyaji;

• Montaggio: Daisuke Imai;

• Produzione musicale Flying Dog;

• Direttore audio: Shōji Hata;

• Effetti sonori: Noriko Izumo;

• Produzione audio: Sound Team Don Juan.

A proposito di The Ancient Magus Bride

Il manga ha precedentemente ispirato un anime televisivo che ha debuttato in Giappone nel 2017. Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming. Il manga ha anche ispirato una serie prequel di original video anime (OVA) intitolata The Ancient Magus Bride: Those Awaiting a Star nel 2017.

Kore Yamazaki ha lanciato The Ancient Magus Bride (Maho Tsukai no Yome) il 30 Novembre 2013 sulle pagine della rivista Monthly Comic Blade di Mag Garden, ma la rivista ha cessato la pubblicazione nel settembre 2014.

Il manga è poi passato alla rivista Monthly Comic Garden. Mag Garden ha pubblicato il 14° volume a settembre 2020 e Seven Seas Entertainment il 13° volume del manga nell’ottobre 2020. La società ha pubblicato due libri di supplemento per il manga nel 2017: The Ancient Magus Bride: The Golden Yarn (Kinshi-hen) and The Ancient Magus Bride: The Silver Yarn (Ginshi-hen).

In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics.

