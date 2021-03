Nella versione animata di Jujutsu Kaisen è stato censurato in modo piuttosto evidente il design di un villain in arrivo! La prima stagione di Jujutsu Kaisen si avvicina alla fine ed è stato confermato che gli episodi finali dei suoi 24 totali daranno il via al nuovo arco narrativo, definito Death Painting.

Gli ultimi tre episodi della serie introdurranno tre nuovi villain nella serie, e l’anime ha ufficialmente rivelato il design dei personaggi e le nuove aggiunte al cast. Ma uno di questi cattivi ha subito un’alterazione piuttosto divertente.

Jujutsu Kaisen – la censura su un villain

I design ufficiali dei personaggi per l’arco Death Paintings sono stati rivelati, e mentre la pelle pallida di Choso sembra abbuia ottenuto la massima attenzione dai fan, in realtà è il design di Eso che ha subìto i maggiori cambiamenti. Eso in realtà è vestito in modo piuttosto provocante nel manga originale, ma l’anime lo ha cambiato questo leggermente. Per un buon confronto tra i due design, date un’occhiata a questo esempio postato da @kaikaikitan su Twitter:

Eso’s design in the manga vs anime pic.twitter.com/EKvkKkcICI — shiro @ Gojo Satoru🤞🏻 (@kaikaikitan) March 8, 2021

È una piccola, ma notevole differenza che alla fine non cambierà troppo l’impatto sul design e sul carattere di Eso. Il suo design originale è così succinto per una ragione, dato che alla fine porta a una grande battuta finale, una volta rivelata la piena rivelazione della sua tecnica maledetta, ma questa nuova versione sta sostituendo gli slip e la giarrettiera, trasformandoli in collant. Non è il più grande cambiamento del mondo, ma è piuttosto divertente considerando che questo nuovo look copre solo le sue cosce e il sedere.

I tre nuovi cattivi giocano un ruolo chiave nella fase successiva della serie e in realtà portano ad alcuni grandi momenti che probabilmente arriveranno nella seconda stagione della serie. Uno deve ancora essere confermato ufficialmente al momento della stesura di questo articolo, ma considerando la sua popolarità e un indizio verso un arco narrativo futuro che dovrebbe essere adattato in una seconda stagione, questa potrebbe essere annunciata ufficialmente nel prossimo futuro.

