Lunedì 8 marzo 2021 ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi Evangelion 3.0+1.0, l’ultimo film che chiude il franchise di Evangelion.

I fan sono senza dubbio tristi di dire addio all’iconico cast di personaggi che hanno seguito per 26 anni, e forse, proprio per rendere la separazione un po’ meno dolorosa, ecco che è stata realizzata un’action figure a grandezza naturale di Rei Ayanami!

Evangelion – l’incredibile action figure di Rei

Il creatore di figure F:Nex (pronunciato come “phoenix”) ha appena aperto i preordini per la sua nuova action figure di Rei Ayanami in scala 1:1. Compresa la base, la figura è alta ben 161 centimetri. Rei indossa la plugsuit bianca, non quella nera con cui la vediamo nella seconda metà della serie di film Rebuild of Evangelion dopo che lei diventa ufficialmente “Rei.”

F:Nex è noto per la sua attenzione ai dettagli e, in questo caso, concretamente significa che diverse sezioni della tuta sono rese in materiali diversi, per evitare che il capo appaia a buon mercato o artificiale.

F:Nex ha affermato che il suo obiettivo era quello di creare “la Rei Ayanami più carina”, e nel farlo ha avuto cura di tradurre la rappresentazione 2-D dell’anime del personaggio in una figura che sembra bilanciata ed evita di apparire goffa da qualsiasi angolo.

F:Nex sta anche lavorando su una gigantesca figura dell’Unità-01. Ovviamente, questa non è una versione in scala 1:1 del mecha titolare (se volete vedere uno di quelli, dovrete andare a Kyoto). La figura dell’Evangelion Unit-01 in scala umana è comunque di dimensioni intimidatorie, con i suoi 234 centimetri di altezza.

Diciamo che è un po’ troppo piccola per combattere gli alieni invasori, ma ancora abbastanza grande per dominare sul campo da basket.

La figura è anche dotata di una serie di luci LED.

Le figure di anime a grandezza naturale sono spesso prodotte in quantità estremamente limitate e vendute solo ai vincitori di lotterie. Questa volta però F:Nex costruirà tanti Rei a grandezza naturale ed Evas a misura d’uomo quanti sono i preordini che riceverà da qui al 23 giugno per Rei (preordini qui), e da qui al 30 giugno per Unit-01 (preordini qui).

Naturalmente le due figures non sono a buon mercato. Quella di Rei ha un prezzo di 1.815.000 yen (14.033,58 euro) e Unit-01 di 3.003.000 yen (23.219,20 euro). La spedizione è prevista per gennaio del 2022.

