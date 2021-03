Qualche mese fa The CW aveva confermato di stare lavorando sul live-action de Le Superchicche (The Powerpuff Girls), la serie a cartoni animati statunitense creata da Craig McCracken e prodotta da Hanna-Barbera per Cartoon Network, ma le attrici che sarebbero andate a ricoprire il ruolo delle eroine non erano ancora state scelte. Fino ad ora.

Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.), Dove Cameron (Descendants) e Yana Perrault (Jagged Little Pill) saranno le nuove Superchicche!

Le superchicche – la serie live-action

Scritto da Diablo Cody e Heather Regnier e diretto da Maggie Kiley sulla base della serie animata originale di Cartoon Network creata da Craig McCracken, il live-action de Le Superchicche segue le nuove avventure di Blossom, Bubbles e Buttercup, ora ventenni disilluse che rimpiangono di aver perso la loro infanzia per combattere contro il crimine.

Per quanto riguarda le protagoniste, Chloe Bennet interpreterà Blossom Utonium.

Sebbene sia stata una ragazzina vivace e coscienziosa, Little-Miss-Perfect che ha conseguito diversi diplomi avanzati, il trauma represso di Blossom da ragazzina-supereroe l’ha lasciata ansiosa e reclusa, e lei mira a diventare di nuovo un leader, questa volta alle sue condizioni.

L’attrice è conosciuta per il suo ruolo di Skye in tutte e sette le stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D. della ABC. Ha anche recitato come Hailey in Nashville. È rappresentata da CAA, MGMT Entertainment e McKuin Frankel Whitehead.

Dove Cameron interpreterà Bubbles Utonium.

Il suo carattere da ragazza dolce ha conquistato il cuore dell’America quando era una bambina, e lo stesso vale ora che è adulta, ma il suo aspetto affascinante nasconde un’inaspettata durezza e arguzia. Inizialmente è più interessata a riconquistare la sua fama che a salvare il mondo, ma potrebbe sorprendere noi e se stessa.

L’attrice ha vinto un Daytime Emmy per il suo ruolo in Liv & Maddie di Disney Channel. Ha recitato anche in Descendants della Disney e Hairspray Live della NBC. È rappresentata da LBI, A3 Artists Agency e Felker Toczek.

Yana Perrault è Buttercup Utonium. Era la più tosta ribelle delle Superchicche ai tempi d’oro. Più sensibile di quanto il suo aspetto esteriore suggerisca, Buttercup ha trascorso la sua età adulta cercando di liberarsi della sua identità di Powerpuff Girl e vivere una vita anonima.

L’attrice recentemente è stata vista a Broadway nel musical Jagged Little Pill di Alanis Morissette. È rappresentata dalla Hudson Artists Agency.

Il live-action è stato sviluppato da Heather Regnier e Diablo Cody. Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden saranno i produttori esecutivi per Berlanti Productions. Warner Bros Television produrrà la serie.

