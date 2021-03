Venerdì 5 Marzo ha fatto il suo debutto su Disney+ l’ultimo episodio di WandaVision, la prima serie prodotta dai Marvel Studios ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe incentrata ed su Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) che ha inaugurato la Fase Quattro.

Lo serie, a metà tra le sitcom che hanno fatto la storia della televisione americana e un film del MCU, ha scavato a fondo nel passato traumatico di Wanda.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI WANDAVISION!

Nel corso di un’intervista concessa a Deadline, alla showrunner e creatrice di WandaVision Jac Schaeffer le viene chiesto di parlare del dolore e del passato traumatico di Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe e dei motivi che l’hanno spinta a non inserire un villain come Mephisto nella serie:

La sua storia nei fumetti parla della perdita. È qualcosa che spesso l’ha caratterizzata sia nei fumetti che nel MCU. È stata un personaggio più serio nonché un personaggio che a volte sembra bloccata nella propria tristezza e nel proprio dolore, ed è da quello che volevamo partire e su cui volevamo costruirci tutto attorno. Con la contemporaneità delle sitcom, abbiamo avuto l’opportunità di vedere Elizabeth provare tutte le sfaccettature e i lati di Wanda, vedendola gioiosa, maliziosa, ma anche provocante e tutte queste cose. Abbiamo potuto scavare a fondo nei diversi lati di questa donna, ma sia nei fumetti e nel Marvel Cinematic Universe questa donna ha subito più perdite di chiunque e probabilmente era questa la cosa che volevamo esplorare e su cui volevamo lavorare con lei. Non pensavamo che lo show avesse bisogno di un grande villain. Voglio dire, il grande villain è il dolore. Ed era questa la storia che stavamo raccontando, e poi abbiamo avuto un cattivo ‘extra’ nel personaggio di Agatha Harkness, che ha finito per facilitare la terapia di Wanda. Quindi sì, penso che eravamo abbastanza sicuri su questo.

Interpellata sulla possibilità di vedere una seconda stagione di WandaVision, la Showrunner ha dichiarato in modo semplice:

È come dice Mr. Kevin Feige: ‘Il piano non era di avere necessariamente una seconda stagione, ma nel mondo Marvel non si può mai sapere.’

Quindi stando alle parole della Schaeffer, del regista Matt Shakman e anche del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, possiamo dedurre che una seconda stagione di WandaVision, non è al momento tra le priorità dello studio, data l’enormità di progetti che hanno annunciato negli ultimi due anni. Sebbene ovviamente non è affatto da escludere che in futuro possano cambiare idea al riguardo.

