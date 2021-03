Si è tenuta oggi l’assemblea annuale degli azionisti 2021 della Walt Disney Company. Tra gli argomenti affrontati ovviamente c’era, ancora una volta, la possibilità che Black Widow dei Marvel Studios venga resa disponibile al pubblico mondale tramite Disney+ Premier Access nelle prossime settimane.

A seguito del rilascio sia di Mulan che dell’ultimo Raya e l’Ultimo Drago in simultanea al Cinema e su Disney+, l’idea del primo film MCU da Spider-Man: Far From Home , che ha debuttato più di un anno e mezzo fa, venisse rilasciato attraverso il servizio di streaming Disney ha ha raccolto fan sin da quando la sua prima data di rilascio non è stata rispettata a causa della pandemia, nel Maggio 2020.

Ora, il CEO della Disney Bob Chapek ha detto quanto segue sulla sua prossima uscita:

“Il prossimo film Marvel è Black Widow con l’attrice nominata all’Oscar Scarlett Johansson,attualmente previsto per l’uscita al cinema al 7 maggio. I fan della Marvel non vedono l’ora che esca al cinema e posso promettervi che ne varrà la pena, è assolutamente fantastico.”

Questo ovviamente non esclude dei cambiamenti del Film di Black Widow nelle prossime settimane, dato che la situazione Covid-19 è in continua evoluzione, e la parola chiave della Disney rimane “Adattabilità“.

Pertanto, la Disney non ha apportato modifiche a quella che dovrebbe ancora essere un rilascio nelle sale, il prossimo 7 Maggio. Con i teatri che stanno pianificando la riapertura in diverse città degli Stati Uniti, anche se in capacità minore rispetto a prima. La Disney sembra fiduciosa che il pubblico, dato che negli Stati Uniti la campagna dei vaccini COVID-19 somministrati è entrata nel vivo. Sperando che l’uscita di Black Widow nelle sale nazionali sia successo per poi far ruota anche gli altri paesi, specialmente quello Europeo.

Vedremo se questa strategia porterà al successo, nel frattempo vi terremo aggiornati.

Black Widow – I Dettagli.

Black Widow, sarà diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer (WandaVision), e vedrà nel cast la Vedova Nera di Scarlett Johansson, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian, Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff e William Hurt tornerà nei panni del Segretario Thaddeus “Thunderbolt” Ross, mentre O-T Fagbenle interpreterà Rick Mason ed infine Ray Winstone sarà Dreykov.

