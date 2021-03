L’ultimo teaser di The Falcon and the Winter Soldier mostra il ritorno di Sharon Carter (Emily VanCamp).

Vista per l’ultima volta in Captain America: Civil War (2016), l’Agente 13 sarà anche lei in fuga dal governo nel prossimo show dei Marvel Studios dopo la ripresa degli accordi di Sokovia.

Ha aiutato Steve Rogers per l’ultima volta durante l’intera debacle strappando il suo scudo e le ali di Sam poco prima della battaglia in Germania.

IL 19 Marzo, il Marvel Cinematic Universe tornerà su Disney+ per iniziare una nuova avventura dopo la fine di WandaVision.

A differenza della serie precedente, tuttavia, The Falcon and the Winter Soldier sarà una storia più incentrata sul viaggio di Sam per rivendicare il suo legittimo posto come prossimo Capitan America poiché è il successore scelto da Steve in persona. In quanto tale, la Serie tratterà l’eredità del supereroe intrecciata con questioni sulla razza che si rifletteranno con le questioni del Mondo reale.

Oltre a Sharon, il progetto segnerà anche il ritorno del Barone Zemo, la sua prima apparizione nell’MCU dai tempi sempre di Civil War, così come il ritorno di War Machine.

Il trailer appena pubblicato dai Marvel Studios si concentra sul riaffiorare dell’Agente 13 mentre è in fuga dalle autorità.

Condivisa sulla pagina Twitter ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier, la clip, presenta quella che sembra essere la sua riunione con gli eroi ptincipali. Dai un’occhiata qui sotto:

They're back 💥 Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier starts streaming March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/7VkII6cqbg — The Falcon and the Winter Soldier (@falconandwinter) March 7, 2021

Dove era finita Sharon Carter dopo Captain America: Civil War?

Come Sam e Bucky, Sharon faceva parte della sfortunata metà dell’universo che è stata spazzata via da Thanos come dichiarato dai registi tempo fa.

In precedenza, si credeva che fosse già in fuga dal suo superiore dopo aver infranto le regole in Captain America: Civil War.

A seconda di quando esattamente si posiziona The Falcon and the Winter Soldier nulla timeline dell’MCU, è possibile che Sharon sia ancora disorientata da quello che le è successo; non tutti sapevano cosa fosse esattamente successo con il blip e, come viene mostrato in WandaVision, c’è stato il caos quando le persone hanno iniziato a tornare. Indipendentemente da ciò, è chiaro che sa ancora tenere la testa bassa, prevedendo che gli accordi di Sokovia sono ancora in vigore.

Con solo poche settimane di distanza tra WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, i Marvel Studios stanno aumentando il marketing con il rilascio di materiale promozionale come gli spot televisivi e questi teaser brevi.

Tuttavia, sono realizzati in modo tale che non venga rivelato molto o quasi nulla sulla trama dello show, che non sia stato già confermato. Sarà divertente come esattamente Sharon e gli eroi si incontreranno nella serie, ma considerando la sua lealtà nei confronti di Steve, alla fine può aiutarli nella loro imminente missione.

Acquista il Funko Pop di Falcon da ‘The Falcon and The Winter Soldier’