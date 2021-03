The Last of Us 2: in arrivo l'espansione su Abby?

I piani videoludici per l’anno fiscale del 2021 di Naughty Dog sarebbero trapelati nel corso delle ultime ore e, fra gli altri, pare che anche The Last of Us: Parte 2, il sequel della celebre serie disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, potrebbe aver voce in capitolo.

In particolare, secondo quanto emerso su Reddit da un insider che si firma “uZyl” su 4chan, il team di sviluppo di Naughty Dog e il reparto marketing aziendale di Sony avrebbero discusso i piani a medio termine per l’anno fiscale del 2021.

In cosa consisterebbe l’espansione di The Last of Us: Parte 2?

Tra i progetti in cantiere, il team sembrerebbe al lavoro su un’espansione autonoma, appunto, su The Last of Us: Parte 2 che si intitolerebbe The Last of Us: Parte 2 – Dark Sides.

Il titolo, in produzione per PlayStation 4 e PlayStation 5, sarebbe focalizzato su un nuovissimo capitolo tutto dedicato al personaggio di Abby che narrerà verità nascoste del suo passato e la scoperta che la spronerà verso il suo nuovo e futuro obiettivo.

Oltre al nuovo capitolo single player, l’espansione Dark Sides aggiungerebbe:

La modalità multiplayer ;

La modalità Battle Royal ambientata cronologicamente prima del capitolo finale del gioco principale.

La data di uscita dell’espansione, ancora, sarebbe fissata per il primo trimestre del 2022 (in tempo per la chiusura dell’anno fiscale 2021).

Al momento questo è quanto emerso, ma chiaramente vi invitiamo a prendere il tutto con la dovuta cautela poichè le voci non sono state nè confermate e nè smentite.

The Last of Us è tornato su console lo scorso giugno 2020 con The Last of Us: Parte 2 riscuotendo un grande successo. il videogioco è uscito su PlayStation 4 e, per effetto della retrocompatibiltà, è disponibile anche su PlayStation 5.

E’ anche in produzione una serie tv per HBO e qui è possibile recuperare gli ultimi dettagli.

