Non c’è dubbio che i VTuber, gli YouTuber virtuali, siano molto popolari in tutto il mondo, specialmente in Giappone, e sembra che Shonen Jump voglia cogliere questa opportunità. Nel Paese del Sol Levante potete infatti imbatterti in prodotti ufficiali dei più conosciuti VTuber nei minimarket e le persone si accalcano per donare il sangue quando gli viene chiesto da uno di loro.

Vedendo la loro popolarità, alcune aziende hanno iniziato a pensare di espandersi anche nel regno dei VTuber, e questo includerebe anche Shonen Jump.

Shonen Jump – il sondaggio sui VTuber

Ecco un sondaggio tratto dal più recente numero di Shonen Jump, pubblicato dall’utente Twitter @seikisidan2985, in cui si chiede ai lettori cosa pensano di tutto ciò che riguarda i VTuber:

La parte iniziale del sondaggio chiede a che tipo di articoli in generale sono interessati i lettori, ma poi diventa molto più specifico (traduzione sotto):

Con che frequenza guardi gli YouTuber virtuali?

Spesso A volte Raramente Ne ho sentito parlare ma non li ho mai guardati Non so cosa siano

Se hai risposto 1-2 alla domanda precedente, quali sono i tuoi YouTuber virtuali preferiti? (Scegline fino a 3)

Kizuna Ai Gawr Gura Lize Helesta Oozora Subaru Usada Pekora Mori Calliope Houshou Marin Minato Aqua Akai Haato Takanashi Kiara Mirai Akari Kaguya Luna Uruha Rushia Sakura Miko Anju Katrina Tokino Sora Shirakami Fubuki Shiragane Noel Inugami Korone Kaf Honma Himawari Higuchi Kaede Hoshimachi Suisei Dennou Shojo Siro Shiina Yuika Amane Kanata Kuzuha Kiryuu Coco Tsukino Mito Yukihana Lamy Roboco-san Sasaki Saku Era Otogibara Suzuhara Lulu

Se hai risposto 1-3 alla prima domanda, guarderesti uno YouTuber virtuale di Shonen Jump?

Decisamente Se sono carini Se sono fantastici Se sono divertenti / interessanti Dipende da cosa fanno No

Se hai risposto 1-5 alla domanda precedente, cosa vorresti vederli fare?

Giocare Solo chat Mostra storie / creazioni Entrare nel reparto di montaggio Parlare con artisti / autori Lavorare sotto copertura nei luoghi di produzione Cantare Altro

Questo è un questionario davvero molto specifico! Non solo ci sono ben 34 VTuber tra cui scegliere, ma ce n’è un’enorme varietà, dai giocatori ai cantanti ai comici a quelli come Gawr Gura, che parla quasi esclusivamente in inglese.

Inoltre, la domanda 3 chiede apertamente ai lettori se sarebbero interessati a uno VTuber di Shonen Jump. Stanno chiaramente cercando di capire quale tipo di contenuto funzionerebbe meglio per i loro lettori, ma qual è la sovrapposizione tra i lettori di Shonen Jump e gli spettatori di VTuber? Forse lo scopriremo nel prossimo futuro.

Qualcuno ha sottolineato che Shonen Jump aveva fatto domande ai lettori sui VTuber già nel 2018, ma in quella circostanza si chiedeva solo quali fossero i preferiti dai lettori. Kizuna Ai, Luna, Akari e Siro sono tra i pochi presenti in entrambi gli elenchi di nomi di VTuber.

Che cosa significa questo? Avremo un Nezuko, Nami o Ochako come VTuber di Shonen Jump? O chissà, forse useranno uno dei loro personaggi maschili più belli per promuovere i manga pubblicati sulla celebre rivista. In ogni caso, potrebbe essere una trovata molto apprezzata dai lettori.

Acquistate Jump Force per PlayStation 4 QUI!