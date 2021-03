One Piece è conosciuto in tutto il mondo ed è una delle serie manga e anime più amata e longeva di sempre, e One Piece 965, di cui trovate qui la mia recensione, è davvero un grande episodio.

La serie, come anche altre, ha intrattenuto moltissimi appassionati durante il tempo a casa a causa della pandemia da COVID-19, e il team di One Piece è ben consapevole del suo crescente pubblico. Dopotutto, la serie va in onda ormai da molti anni, e da quando siamo entrati nel nuovo arco narrativo di Wano anche le animazioni sono migliorate, al punto che sembra che abbia appena raggiunto il suo apice qualitativo proprio in One Piece 965.

One Piece 965 – uno scontro molto atteso

Molti fan sono stati sconvolti questa settimana, poiché One Piece 965 ha adattato un momento chiave dell’arco del manga di Wano Country. La serie ha iniziato la sua interpretazione del flashback di Gol D. Roger non molto tempo fa, e finalmente anche l’anime è arrivato a mostrare lo scontro fra Roger e Barbabianca!

Come potete vedere di seguito, i fan si sono rivolti a Twitter per lodare l’episodio. Il team di One Piece è andato ben oltre quanto mostrato finora per fornire delle animazioni a livello di un film di animazione. Sarebbe strano vedere qualcosa di meno, vista la supervisione di Katsumi Ishizuku. L’animatore è un noto nel regno degli anime e il suo lavoro con One Piece è sempre stato molto buono. Ora, l’artista è passato al Gear Fourth con la sua animazione, e i fan hanno definito One Piece 965 come un vero capolavoro.

Qui di seguito, trovate alcuni tweet che mostrano immagini statiche e filmati tratti dall’ultimo, bellissimo episodio di One Piece:

Holy sh!t , gold roger vs whitebeard clashed is f*cking nuts 🔥🔥 #Onepiece965 pic.twitter.com/OZ26gKNeAJ — Aryne James🌈 (@AryneJames) March 7, 2021

One Piece episode 965, what can I even say? We're living in a blessed timeline. The Oden flashback is truly an unrelenting powerhouse of an adaptation. Right now the One Piece anime is competing with the current top dog anime series, I'm dead serious. pic.twitter.com/SqG4fjj3Np — Sakuga Lad – Animation Enthusiast (@SakugaLad) March 7, 2021

One Piece staff are killing it pic.twitter.com/2GPB6lFR3g — Murad (@0XMURADX0) March 7, 2021

