È andato in onda nella notte fra domenica 7 marzo e lunedì 8 marzo, AEW Revolution 2021, primo PPV dell’anno per la AEW.

Il PPV è andato in onda dal quartier generale della federazione ovvero il Daily’s Place di Jacksonville con una presenza di pubblico minima grazie alle misure meno restrittive della Florida e all’arena semi-aperta in cui andrà in scena l’evento.

Vi ricordiamo che AEW Revolution 2021 è in replica su SKY PRIMAFILA (canale 256) da lunedì a giovedì alle 12-16-20, al prezzo di soli € 9.90.

AEW Revolution 2021 – highlights e risultati del PPV

The Buy-In:

Dr. Britt Baker & Rebel sconfiggono Riho & Thunder Rosa

Trovate il Buy-in in versione integrale in testa all’articolo

AEW World Tag Team Championship:

The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) (c) sconfiggono The Inner Circle (Chris Jericho & MJF)

Casino Tag Team Royale:

PAC & Rey Fenix sconfiggono Bear Country (Bear Boulder & Bear Bronson) vs Alex Reynolds & John Silver vs Evil Uno & Stu Grayson vs Santana & Ortiz vs The Butcher & The Blade vs Private Party vs Top Flight vs 5 & 10 vs Pretty Picture vs Matt & Mike Sydal vs Jurassic Express (Luchasaurus & Jungle Boy) vs Varsity Blonds (Brian Pillman Jr. & Griff Garrison) vs Natural Nightmares vs SCU (Frankie Kazarian & Christopher Daniels) vs Gunn Club

PAC & Rey Fenix ottengono una futura shot ai titoli di coppia della compagnia.

AEW Women’s World Championship:

Hikaru Shida (c) sconfigge Ryo Mizunami

Tag Team Match:

Miro & Kip Sabian (con Penelope Ford) sconfiggono Best Friends (Orange Cassidy & Chuck Taylor)

Big Money Match:

“Hangman” Adam Page sconfigge “Big Money” Matt Hardy

Face of the Revolution Ladder Match:

Scorpio Sky sconfigge Cody Rhodes (con Arn Anderson) vs Penta El Zero Miedo vs Lance Archer (con Jake Roberts) vs Max Caster vs “All Ego” Ethan Page

Scorpio Sky ottiene una futura shot al titolo TNT.

Street Fight:

Darby Allin & Sting sconfiggono Team Taz (Brian Cage & Ricky Starks)

AEW World Championship Exploding Barbed Wire Deathmatch:

Kenny Omega (c) (con Don Callis) sconfigge Jon Moxley

https://www.facebook.com/AllEliteWrestling/posts/771808636803919?cft[0]=AZUZD6QgubiV0qFhDteshDWgNtkCGq1rAhlc-7pjGV19xyQ8NLWp1NACfNwRswHITpErJGUtLR9Crm-Iqikumdl-R_bJubXKephKmj5nHicCLjHVZeiOE7G3Ohv71HY4dfhlP_s_vhYpCMPNixRGUONm_SrQMaRHmTsp-iSgzsNRJfmRin_L4PQWAzhVJfe5Z6g&tn=%2CO%2CP-R

AEW – una nuova esperienza di wrestling

AEW vanta una rosa di livello mondiale e molto variegata di lottatori uomini e donne ed è dunque in grado di offrire ai fan del genere una nuova esperienza di wrestling per la prima volta in 20 anni. Fondata dal presidente e CEO Tony Khan, AEW è capitanata da Cody, The Young Bucks (Matt & Nick Jackson), Kenny Omega, Hangman Adam Page, Chris Jericho e Jon Moxley. Nella lista figurano anche altri lottatori incredibilmente qualificati tra cui Brian Cage, FTR, Hikaru Shida, Orange Cassidy, Matt Hardy, Nyla Rose, Brodie Lee, Jungle Boy, Dr. Britt Baker, Brandi Rhodes, MJF e SCU.

Puntando su incontri al cardiopalma e di grande impatto, AEW offre ai fan atletismo e statistiche sportive. I lottatori hanno anche la libertà di esprimere la propria personalità e mettere in risalto le loro capacità atletiche. Introducendo per la prima volta in assoluto le statistiche nel wrestling, AEW aumenterà la posta in gioco per i suoi incontri e aumenterà il coinvolgimento dei fan tenendo traccia delle vittorie e delle sconfitte di ogni lottatore nel loro percorso in campionato.

Aggiungete gli Young Bucks alla vostra collezione di Funko POP! cliccando QUI