Boruto Uzumaki ha sopportato parecchio da quando è diventato un ninja a tutti gli effetti, ma ci sono alcuni fan che pensano che la serie animata di Boruto sia ancora troppo morbido rispetto a suo padre. In effetti, molti fan sono arrivati al punto di ritenere che Boruto sia una serie piuttosto soft, visto quanto oscuro fosse il viaggio di Naruto fin dall’inizio, ma alla fine tutto ha iniziato a cambiare.

Se avete bisogno di una prova solida, la troverete in Boruto 190, l’ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations. L’epico aggiornamento mostra cosa succede a un certo cattivo…

Boruto 190 – la scena di morte più violenta vista finora

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 190.

La scena in questione vede come protagonista Kawaki. Il ragazzo si è trovato a dover affrontare Garo, al quale a sua volta era stato ordinato di recuperare il ragazzo. Come ci si poteva aspettare, Kawaki non ha alcuna intenzione di seguire Garo senza opporre resistenza, ed è per questo motivo che fra i due è scoppiato uno scontro. E per di più, la battaglia si è conclusa nel peggiore dei modi per Garo, che non solo è stato ucciso, ma anche in un modo particolarmente violento, testimoniando anche la devastante forza del giovanissimo Kawaki, il quale riesce a tranciare in due metà il corpo del suo avversario.

La scena mostra la metà inferiore di Garo sul pavimento, mentre il suo busto è stato scaraventato lontano. Una buona quantità di sangue è stata mostrata vicino al corpo, ma non è sufficiente per far intervenire la censura. Nel mondo reale, ci sarebbe stato molto più sangue, quindi in Boruto 190 sono state apportate alcune modifiche:

No Hate for Sasuke but…Kawaki as a kid is way more Brutal. Also for an anime that is "lighthearted" Showing a body sliced in half is Dark as fk compared to Broken Arms.#boruto pic.twitter.com/hugeQVpWDP — Jackson ジャクソン {KAWAKI SZN} (@Boruto4life) March 7, 2021

Il momento brutale è un certo cambiamento per Boruto poiché l’anime è stato raramente così visivamente aggressivo fino ad ora. L’introduzione di Kawaki sta davvero scuotendo le cose e il suo status di ricercato non farà che portare avanti battaglie brutali come questa.

