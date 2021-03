Hikari Edizioni ha annunciato un’altra opera del maestro Yukinobu Hoshino, autore del celebre 2001 Nights.

Dopo Legend of Giants pubblicato a fine Gennaio, a Maggio sarà la volta de Gli Strani Casi del Prof. Munakata.

Di seguito l’annuncio, diffuso attraverso la pagina Facebook ufficiale della casa editrice:

La serie, che ci svelerà i segreti più reconditi della civiltà umana, vede protagonista il Prof. Munakata, un antropologo convinto che molti dei miti e delle leggende, spesso considerati come frutto della fantasia dell’uomo, siano in realtà avvenimenti realmente accaduti.

A seguire la copertina mostrata dall’editore:

Di seguito le ultime novità manga annunciate da Hikari Edizioni:

GREY TITAN EDITION

di Yoshihisa Tagami

624 pp., b/n, 16,7×24 cm, 28,00 Euro

UNO DEGLI SHONEN CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL MANGA IN ITALIA

In un futuro imprecisato post-catastrofe, tra deserti sterminati e rovine del passato, è emersa una nuova società divisa in classi: da una parte i plebei, dall’altra i combattenti.

Al comando un supercomputer autocosciente che promette ai guerrieri, quando avranno raggiunto il livello A, il più alto, di diventare Cittadini e di accedere alla Città, un paradiso in terra pieno di agi e lussi per cui vale la pena rischiare la propria vita.