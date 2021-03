Valheim, il gioco di Iron Games Studio che sta spopolando su PC, potrebbe giungere anche su Nintendo Switch. Lo fa sapere Panic Button, che ha parlato di un certo interesse nel convertire il gioco. Dan Hernberg di Panic Button ha rivelato di starci giocando lui stesso e di vedere benissimo il gioco sulla console portatile di Nintendo.

Non sarebbe comunque strano vedere un porting soddisfacente date le precedenti operazioni su titoli anche più potenti come Wolfenstein, Doom, oppure The Witcher 3: Wild Hunt. Tutto starà nel capire se però Nintendo sarà interessata a capitalizzare su un’opportunità simile. E cosa ne è invece delle versioni per console? Purtroppo di questo non si è parlato.

Insomma, se esiste la possibilità di vedere il gioco approdare su Switch, ne sareste entusiasti proprio come lo sembra essere Hernberg?

Valheim – il grande successo

Abbiamo recensito Valheim qui. Sottolineando la quantità enorme di cose da fare, il gioco ci è risultato molto profondo e solido. Bisognerà cacciare, nutrirsi, prenderci cura di noi stessi, ma anche costruire e combattere contro nemici sempre più pericolosi. Il sistema di combattimento è risultato basato su schivate, parate e colpi. Il gioco, del resto, non nasconde il suo tributo al celebre The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nel giro di poco più di un mese, Valheim ha venduto più di 5 milioni di copie su Steam, diventando uno dei più popolari degli ultimi tempi. Sarebbe stato questo il motivo dietro la diceria che Valheim possa giungere su altre console, come su Nintendo Switch.

Vi ricordiamo che Valheim è disponibile dal 2 febbraio 2021 su PC, sebbene al momento sia ancora in accesso anticipato, e subisca numerose modifiche da parte degli sviluppatori di Iron Games Studio. E voi ci state già giocando?

