Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijo-ban :||) è uscito nei cinema del Giappone Lunedì 8 Marzo 2021, dopo essere stato rimandato più di una volta per la pandemia in atto.

Il regista Hideaki Anno ha accettato di curare il video musicale di One Last Kiss, la canzone di Hikaru Utada per il film.

Il regista e autore della serie ha realizzato il videoclip in un modo che fosse compatibile con la situazione di emergenza sanitaria globale.

La Utada ha filmato se stessa e ha inviato al regista le riprese, che le ha montate e sistemate per creare il video completo.

Attraverso uno scambio di email Anno ha dato indicazioni di massima sui movimenti di camera, sul lip-synch e altri aspetti tecnici.

La Utada ha girato il video nei sobborghi di Londra insieme a un piccolo staff, nel rispetto delle misure anti Covid.

Anno ha montato il video in Giappone, utilizzando anche riprese fatte al cellulare, per realizzare un video intriso della sensazione dolceamara di inseguire ricordi preziosi di un passato personale.

Possiamo guardarlo il apertura.

A proposito di Evangelion 3.0+1.0

Lo staff di Evangelion 3.0+1.0 comprende Yusuke Matsui (direzione dell’animazione in computer grafica), Takashi Suzuki (direzione tecnica della computer grafica), Manabu Kobayashi (realizzazione modelli 3D), Syuichi Iseki (animazioni chiave), Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe e Toyonori Yamada (fotografia), Kazuko Kikuchi (colori) e Tatsuya Kushida (fondali).

QUI possiamo dare uno sguardo alle nuove plugsuit di Asuka e Mari.

Evangelion 3.0+1.0 ha una durata di 155 minuti e cliccando qui possiamo guardare i primi 12 minuti.

La breve sinossi recita:

Shinji Ikari, la causa del Third Impact, è diventato un derelitto… Sarà in grado di ricostruire se stesso? L’animazione racconta il prosieguo di una storia che è stata sigillata dai tempi di Evangelion 3.0 del 2012.

Aspettando Evangelion 3.0+1.0

In Italia i film della serie escono per Dynit in home video e al cinema in collaborazione con Nexo Digital:

L’incontro di un padre e di un figlio che non si vedono da anni, Gendo e Shinji Ikari, si trasforma nel teatro di una guerra spaventosa. La battaglia del genere umano contro le creature denominate Angeli è giocata con armi di nuova concezione (gli Evangelion) e al contempo antichissime (l’intelletto dei tecnocrati che manipola i sentimenti dei soldati al fronte). Un finale ben diverso da quello che Shinji, nel giorno in cui fa ritorno a Neo Tokyo-3 per riabbracciare il genitore, aveva immaginato. Sconfitta la tentazione di scappare da se stesso, il “pilota della speranza” scopre un mondo nuovo, popolato da cognizioni apparentemente inconciliabili con l’individuo che era prima di approdare alla Nerv…

