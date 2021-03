Il talentuoso modder Rogier “Rodhan” Noordhuizen ha appena ultimato i lavori sulla sua nuova mod. “Blades of Ashina” è infatti una reinterpretazione di Dark Souls III con al suo interno i moveset e le armi di Sekiro: Shadows Die Twice. Già il video appare come straordinario, riuscendo ad utilizzare effettivamente le mosse di Sekiro durante un PvE di Dark Souls III.

La mod era già in lavorazione da giugno 2020, ma Rodhan ha avuto bisogno di molto tempo per poterla affinare e renderla giocabile. Blades of Ashina è disponibile per il download a questo indirizzo. Per ora la mod copre nove armi, collaudate e funzionanti, ma Rodhan non ha escluso ulteriori aggiunte nel futuro. Voi cosa ne pensate? Date uno sguardo al video per farvi un’idea della qualità di questa mod, e magari provatela voi stessi.

This weapon's going far beyond my original expectations. I always try to make each weapon keep in tune with the ''spirit'' of the boss behind it, and this one is by far one of my favorite forms of that so far. Just feels buttery smooth. pic.twitter.com/LxvgR98x2o

— Rhodan (@renjingles) March 7, 2021