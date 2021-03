Tomb Raider: Definitive Survivor starebbe arrivando su Xbox Series X. Se in precedenza il gioco si era mostrato in 4K, su PS5, ora compare sul Microsoft Store. Stando infatti al listino del negozio online, il gioco dovrebbe uscire niente meno che il 18 marzo, quindi tra appena 9 giorni. La pagina purtroppo è scomparsa quasi subito e conteneva tutti e tre i capitoli usciti a partire dal 2013 fino al 2018, anno in cui abbiamo avuto il terzo.

Tutti e tre i giochi sono disponibili anche su PS4 e PC, ma vi ricordiamo che, inizialmente, il secondo fu esclusiva temporanea Microsoft. L’arrivo di questa trilogia potrebbe quindi mettere in grande spolvero Lara Croft e potrebbe fare da apripista per una nuova saga da portare sulla next gen di Sony e Microsoft. Si sarà dunque trattato di un errore del negozio, oppure davvero vedremo i tre giochi su Xbox Series X in meno di dieci giorni?

Staremo a vedere e monitoreremo la situazione fin quando non si avranno informazioni concrete.

Tomb Raider – a quando la versione next-gen?

La trilogia è attesa in una versione completa per PS5 e Xbox Series X, ma non si hanno ancora informazioni precise sulla data di uscita. Si era ipotizzato ad una trilogia contenente tutta la saga reboot, per l’appunto la Definitive Survivor. Queste voci però riaccende le speranze dei fan che vedono nella notizia un indizio sul fatto che il gioco potrebbe arrivare prima del previsto, in modo da poter fruire della migliore esperienza di Tomb Raider e ai suoi predecessori.

Shadow of the Tomb Raider, l’ultimo uscito fino ad ora nel 2018, è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia ed è il seguito di Rise of the Tomb Raider del 2015. La trilogia ha anche portato ad un film del 2018 con Alicia Vikander.

