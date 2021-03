Neon Genesis Evangelion è un franchise incredibilmente celebre e redditizio: Shinji e i suoi compagni piloti di Evangelion sono stati incollati su tutto, dalle carte di credito ai gioielli.

Ora, la catena di ristoranti Zensho, responsabile di alcuni dei più grandi nomi della ristorazione giapponese come Sukiya e Big Boy, pensa che l’eterna popolarità del cast di Evangelion sia proprio ciò che serve per far crescere gli affari nel periodo che precede l’uscita del film finale di Evangelion.

Evangelion – i nuovi menu a tema

Mari, Rei, Shinji, Asuka e Kaworu si preparano per andare a cena fuori:

I ristoranti partecipanti delle catene Big Boy, Nakau, Hamazushi e Coco’s Restaurant offriranno piatti a tema e prodotti esclusivi. Ciascuno dei cinque piloti rappresenterà una singola catena e il merchandise sarà caratterizzate da un’ilustrazione unica in cui sfoggiano abiti creati appositamente per richiamare i ristoranti in questione.

Questo stand in acrilico di Shinji richiama, ad esempio, un ristorante Sukiya:

La campagna si svolgerà dall’8 marzo al 20 aprile presso i ristoranti partecipanti in tutto il Giappone.

Poiché i ristoranti in questione sono tutti abbastanza diversi, il piatto Evangelion in primo piano per ognuno di conseguenza è diverso. Il primo è Shinji con l’offerta di Sukiya, una frittata di manzo al curry ispirata al’Unità-01 al prezzo di 890 yen (6,88 euro). Gardenie e barbabietole danno al piato una vivida colorazione viola, con uova gialle e spinaci verdi che completano la combinazione di colori tipica dell’Eva-01.

Il prossimo è Nakau, rappresentato da Rei Ayanami. Il loro piatto è un Unit-01 ver. Piatto di manzo sempre ispirato all’Eva-01 che contiene un elemento viola sotto forma di salsa di maionese alla crema di wasabi viola. Il manzo succulento è stratificato su uno stuolo di verdure grigliate, oltre a un uovo per completare il piatto.

Nakau servirà anche un piatto Oyakodon dell’Unità 0, una ciotola di riso condita con uova e pollo, sempre al costo di 890 yen.

Hamazushi è una catena di sushi che avrà Asuka Langley / Shikinami Soryu come testimonial. Il piatto principale in offerta qui è Unit-01 Berserk Mode Roll, che costa 649 yen (5 euro). La salsa di maionese viola adorna il tonno affettato e tritato e l’avocado nei panini:

L’unità-02 Beast Roll contiene salmone arancione vivido insieme a uova di salmone allo stesso prezzo.

Questo ci porta al ristorante Kaworu: Coco’s Restaurant. La Wrapped Core Hamburg Steak è sicuramente uno dei piatti più cinematografici; scartate la carta stagnola nera per rivelare una salsa di pomodoro piccante, circondando una fetta di bistecca di Amburgo condita con un pomodoro talmente brillante e rosso da passare per un nucleo fuso. Da questo sporge una lunga lancia familiare… Costa 1.859 yen (14,36 euro).

Coco’s offre anche il piatto di Unit-01 Hamburg Steak Plate da 1.309 yen (10,11 euro), che mescola verdure dai colori vivaci con tenera bistecca di Amburgo e pancetta per creare un’immagine dell’Evangelion più famoso della serie. Puoi anche acquistare uno dei tre tipi di semifreddo per dessert: c’è un gelato di ramune azzurro con salsa al frutto della passione e pezzi di mango per Rei; frutti di bosco con sciroppo di fragole per Asuka; infine, un sorbetto alla fragola rosa ricoperto di panna montata alla fragola per Mari. Ogni semifreddo costa 979 yen (7,56 euro).

Mari è l’ultima della line-up ed è la mascotte del ristorante per famiglie Big Boy. Il piatto d’autore, in questo caso, è il formidabile Fourth Impact: succosa bistecca cotta a fuoco lento nel brodo insieme al piccante jambalaya, che ricrea deliziosamente lo stato del mondo dopo il cataclisma del terzo film di Evangelion. 1,518 yen (11,73 euro) per una bistecca sensazionalmente piccante e carnosa!

Il menu Big Boy include anche due opzioni extra. Il primo è Pudding A La Invert Mode, Backdoor Code: The Beast che afferma di essere una versione invertita del classico dessert flan, contenente un intero kiwi e sorbetto al lampone. Costa 1.078 yen (8,33 euro). L’altro è LCL Tapioca Mango (Sync Rate 100%) per 748 yen (5,78 euro), che ricrea LCL con la sua forte tonalità ambrata. LCL è il fluido in cui i piloti dell’Evangelion si immergono per connettersi meglio con le loro macchine.

Potete aggiungere una tazza di zuppa al pasto, servita in una tazza ispirata all’Unità-01 per altri 300 yen (2,32 euro) nella maggior parte dei locali.

Zuppa di cipolle a Sukiya, zuppa in stile giapponese a Nakau e una minestra al Big Boy.

Potete anche acquistare una varietà di gusti di tè nero bianco con incarto Evangelion nella maggior parte dei ristoranti partecipanti. Ognuno costa 240 yen (1,85 euro) ed è esaltato da mirtilli a Sukiya, mango a Nakau e fragola a Hamazushi. Aprite il berretto stilizzato e troverete uno dei sei design in attesa all’interno!

L’edizione al mango del dolce:

E ovviamente, come ogni buona campagna di ristorazione collaborativa, potete anche acquistare le stoviglie a tema:

