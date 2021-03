Il sito ufficiale dell’anime sequel di Megalobox, intitolato Megalobox 2 Nomad, ha pubblicato un nuovo video promozionale e una key visual.

Il video, che trovate in testa all’articolo, ha rivelato i nomi degli altri membri del cast e anche la data della premiere, che si terrà il 4 aprile.

Megalobox 2 Nomad – tutti i dettagli della nuova stagione

Questa la nuova key visual dell’anime:

Per quanto riguarda i nuovi membri del cast:

Atsushi Miyauchi reciterà nei panni di Mack, un pugile che mette in scena una rimonta miracolosa con una tecnologia all’avanguardia:

Chikahiro Kobayashi sarà Sakuma, l’industriale innovativo che orchestra il ritorno di Mack con la tecnologia medica:

Miou Tanaka è il capo, un pugile che ha una grande influenza su Joe:

Farahnaz Nikray reciterà nel ruolo di Marla, una madre in capo della comunità di migranti:

Yumi Hino sarà Mio, un bambino della comunità di migranti di Chief:

Masaya Fukunishi sarà Ryū, l’attuale impareggiabile campione di Megalobox:

Per quanto riguarda il cast principale è ancora una volta composto da Yoshimasa Hosoya (Joe/Nomad), Shiro Saito (Gansaku Nanbu), Hiroki Yasumoto (Yuri) e Michiyo Murase (Sachio).

La serie vede il ritorno di You Moriyama alla regia, di Katsuhiko Manabe & Kensaku Kojima alle sceneggiature e di mabanua alla colonna sonora.

Ayumi Kurashima (DEVILMAN crybaby) prende il posto di Hiroshi Shimizu come character designer e Naomi Kaneda (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) è la nuova sub-character designer.

Megalobox 2 Nomad è ambientato sette anni dopo la conclusione della precedente serie animata. “Gearless” Joe combatte ancora una volta negli incontri clandestini, adornato di cicatrici e con indosso il suo gear, ma questa volta è conosciuto soltanto come Nomad.

Per quanto riguarda la prima stagione, in Italia è disponibile in streaming gratuito su VVVVID, nella edizione in lingua originale sottotitolata in Italiano:

C’è un mondo sotterraneo, affollato e bollente, dove gli incontri di boxe clandestini sono all’ordine del giorno. Questo mondo è Megalo Box. A guadagnarsi il pane sul ring ci sono tanti pugili, tra cui il giovane JD (Junk Dog). L’ennesima battaglia sul ring lo porta a un incontro fuori dal comune. Sarà questo a metterlo in carreggiata per una sfida in cui rischiare il tutto per tutto.

In precedenza, il regista della seconda stagione di Megalobox, You Moriyama, aveva condiviso sull’account Twitter ufficiale dell’anime, delle bellissime illustrazioni di Gearless Joe (ora chiamato “Nomad”), mostrando il nuovo restyling del personaggio.

