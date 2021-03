La squadra di baseball professionale degli Yomiuri Giants, nota anche con il nome di Tokyo Giants dalla città in cui è nata e fondata nel 1934, ha annunciato la sua collaborazione con l’anime Jujutsu Kaisen in concomitanza con la messa in onda del 21° episodio.

Jujutsu Kaisen – la collaborazione con gli Yomiuri Giants

Com ben sappiamo, l’episodio 21 dell’anime di Jujutsu Kaisen ci ha dato una piccola pausa da tutta l’azione con un epico episodio di baseball.

L’episodio è stato davvero esilerante ed è stato divertente vedere i membri delle due scuole di Tokyo e Kyoto combattere non pù sul campo di battaglia ma giocarsi il tutto per tutto in una partita di baseball. Poi, quando l’uso dela magia non è proibita, le cose si fanno ancora più eccitanti.

L’episodio di baseball di Jujutsu Kaisen si è esteso al mondo reale grazie alla collaborazione degli Yomiuri Giants.

La key visual mostra i personaggi Yūji Itadori, Nobara Kugisaki, Satoru Gojō, Aoi Tōdō, Noritoshi Kamo e Momo Nishimiya vestiti con l’uniforme degli Yomiuri Giants.

I prodotti originali utilizzati nella collaborazione saranno venduti attraverso il negozio online dei Giants a partire dal 12 marzo. Saranno anche venduti al Tokyo Dome durante la partita dei Giants con i Chiba Lotte Marines il 19 marzo. Il doppiatore di Yūji, Junya Enoki, apparirà sul posto come annunciatore e parteciperà al programma radiofonico online dei Giants “Giants Radio” per un tempo limitato.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che ha debuttato il 2 ottobre. L’anime, composto da 24 episodi, e ormai in fase di chiusura, è trasmesso in Italia da Crunchyroll in contemporanea con il Giappone. Si parla di una possibile terza stagione ma nessuna notizia ufficiale è stata rivelata.

L’anime di Jujutsu Kaisen è arrivato primo in questa nuova edizione degli Anime Awards di Crunchyroll.

