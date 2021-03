Il rivenditore online di whisky, Whisky Mew, ha creato due qualità di whisky dedicati a uno dei manga più amati negli anni ’70: Rocky Joe (Ashita no Joe) entrambi realizzati con Scotch scozzesi selezionati con la competenza dello stimato critico di whisky giapponese Hideo Yamaoka.

Rocky Joe – i whisky per i veterani di una delle serie più amate in Giappone

C’è una ragione per cui Rocky Joe è il manga/anime più famoso del Giappone.

Esso è risultato combinato dell’estetica popolare e della tecnologia dell’immagine della fine degli anni ’60/inizio anni ’70, e funziona come una metafora visiva per un Giappone che stava cercando la sua identità post-bellica.

Perché quindi non riguardare il viaggio intriso di machismo di Joe Yabuki da orfano di strada a leggenda della boxe professionale attraverso la nebbia confortevole di qualche drink? Da questa idea nascono le due qualità di whisky, creati da Whisky Mew.

Il primo dei due, con il volto di Joe di profilo sull’etichetta, è un blended single malt invecchiato per 26 anni, prodotto dalla distilleria Speyside Allt-A-Bhainne, il principale fornitore di malto per Chivas Regal.

L’Ashita no Joe Allt-a-Bhainne 1993, con il suo 48,9% di alcol, ha un sapore di spezie ben bilanciate e mosto dolce che porta a un finale legnoso, con un aroma delicato di caramelle mou leggere, mochi sakura e umeshu (vino di prugne giapponese).

In alternativa, c’è l’etichetta “Last Joe” Secret Highland 1985. Anch’esso distillato in Scozia, questo 47,6% di alcol è stato invecchiato per 34 anni, e offre un sapore legnoso, dolcemente nocciolato che finisce con una nota floreale, e odori di caramello, torta di mele raffreddata e marmellata di arance.

Le bottiglie sono di dimensioni identiche a 700 millilitri, con l’Allt-a-Bhainne del 1993 al prezzo di 27.000 yen (208,94 euro) e il Secret Highland 1985 a 402,40 euro. La produzione è limitata a 178 bottiglie ciascuna, ed entrambe sono messe in vendita dall’8 marzo attraverso il negozio online di Whisky Mew.

Acquista: Giappone. Il ricettario