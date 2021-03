Nonostante fosse presente nel primo film Warner Bros. Space Jam nel 1996, Pepe Le Pew non apparirà affatto nel prossimo sequel cinematografico, Space Jam 2, in arrivo il prossimo 16 luglio.

Space Jam 2 – le ragioni dell’assenza di Pepe Le Pew

La puzzola francese dei Looney Tunes è stata assediata dalle polemiche sulla scia del giornalista del New York Times Charles M. Blow, il quale sostiene che il personaggio in qualche modo “cultura dello stupro“:

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021

Una scena di animazione live-action ibrida tra l’attrice Greice Santo di Jane the Virgin e Pepe Le Pew, girata nel giugno 2019 per Space Jam 2, è stata scartata in fase di montaggio.

Il personaggio di Pepe Le Pew sarà probabilmente un ricordo del passato su tutti i media: Warner Bros. non ha nemmeno una serie TV in corso con la puzzola e non ci sono piani per farlo apparire su Looney Toons, Bugs Bunny Builders, Tiny Toons Looniversary o progetti futuri, come confermano fonti vicine a Deadline.

La scena live-action di Space Jam 2 è stata filmata dal primo regista del film, Terence Nance, che ha lasciato la produzione ed è stato sostituito da Malcolm D. Lee. Sotto la direzione di Lee, Pepe Le Pew è stato eliminato dal sequel qualche tempo fa e non è mai stato animato per il filmato live-action che è stato girato. Secondo fonti che hanno visto una versione approssimativa del film tre mesi fa, non c’è nessun tipo di cameo della puzzola.

Space Jam 2 – la scena tagliata con Pepe Le Pew

Pepe doveva apparire in una sequenza in bianco e nero nel Rick’s Cafe in stile Casablanca. Pepe, che interpreta il barista, inizia a provarci con una donna, interpretata da Santo. Comincia a baciarle il braccio, che lei tira indietro per poi sbatere Pepe sulla sedia accanto alla sua. Santo versa il suo drink su Pepe e lo schiaffeggia forte, facendolo girare su uno sgabello, che viene poi fermato dalla mano di LeBron James. James e Bugs Bunny stanno cercando Lola e Pepe sa dove si trova. Pepe dice poi ai ragazzi che la gatta Penelope ha presentato un’ordinanza restrittiva contro di lui. James fa un’osservazione nella sceneggiatura che Pepe non può prendere altri Tunes senza il loro consenso.

Dopo aver appreso che la sua scena con Pepe è stata tagliata, Santo è rimasta sconvolta, secondo il suo portavoce. L’attrice-cantante è stata vittima di molestie sessuali e si è espressa contro di esse, persino registrando un singolo di debutto, “Você Você“, nel febbraio 2018 con il produttore pluripremiato Humberto Gatica, per incoraggiare le donne di resistere ai predatori e alle molestie sessuali. Santo ha anche un’associazione senza scopo di lucro, Glam with Greice, che mira a consentire alle vittime di violenza domestica di cambiare le loro vite in meglio. L’attrice e cantante si è divertita a girare la scena del sequel di Space Jam con Pepe, perché la puzzola veniva finalmente punita.

Un portavoce di Santo ha detto a Deadline:

“È stato un grosso problema per Greice essere in questo film. Anche se Pepe è un personaggio dei cartoni animati, se qualcuno avesse avuto intenzione di schiaffeggiare un molestatore sessuale come lui, Greice avrebbe voluto essere quella persona. Ora la scena è tagliata e lei non ha il potere di influenzare il mondo attraverso le giovani generazioni che guarderanno Space Jam 2, per far sapere alle ragazze e ai ragazzi più giovani che il comportamento di Pepe è inaccettabile“.

Una volta contattata, Warner Bros. non ha fornito commenti sull’eliminazione di Pepe da Space Jam 2.

