In WandaVision abbiamo finalmente visto lo sviluppo dei potenti poteri della strega: Scarlet Witch, dove è arrivata ad accettare quanto accaduto a Visione alla fine del suo “viaggio” a Westview e, dopo innumerevoli vicissitudini ha eseguito la trasformazione che abbiamo atteso per anni: quella per l’appunto della potente Scarlet Witch.

Quindi i fan dei Funko Pop che hanno visto il finale della serie WandaVision dei Marvel Studios in streaming su Disney+ lo scorso venerdì, probabilmente, non saranno affatto sorpresi dalla figure che è stata appena rivelata per la serie Marvel’s Must Haves questa settimana.

E possiamo dirlo a tutti gli effetti, che Scarlet Witch è finalmente arrivata! Ovviamente, la Marvel ha dichiarato spesso che nella serie venivano esplorati proprio i poteri più oscuri di Wanda e la trasformazione in Scarlet Witch.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DI WANDAVISION!

Abbiamo anche imparato di più sulla vera forza dei suoi poteri. Inoltre, c’è il nuovo fantastico costume; ed oltre a Scarlet Witch, possiamo ammirare anche gli altri personaggi della serie nella nuovissima linea Funko Pop:

Funko ha anche lanciato la WandaVision SODA in edizione limitata che è andata esaurita iostantaneamente (15.000 unità).

Vi piacciono questi nuovi Funko Pop? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!.

Acquista il Funko Pop di Visione anni ’50!